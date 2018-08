Még az is lehet, hogy újra Pannon lesz a magyar Telenorból

Az új tulajdonos távközlésért felelős vezetője tagadja, hogy vételi ajánlatot kaptak volna a szolgáltatóra.

Az is benne van a pakliban, hogy újra Pannonnak fogják hívni a Telenort Magyarországon – erről a Forbes-nak beszélt Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője. A csoport tavasszal vette meg a Telenor közép-kelet-európai leánycégeit, mostanra lezárult a folyamat és munkába állt az új menedzsment.

Bartonicek elmondta, a mostani akvizícióval nagyjából hasonló lett a csoporton belül a pénzügyi és távközlési tevékenység súlya – az előbbivel főleg Ázsiában és Oroszországban, a személyes pénzügyek terén vannak jelen. A távközlésben pedig logikus volt számukra, hogy máshol is hasznosítsák azt a know-how-t, amit Csehországban és Szlovákiában az O2 szolgáltatóval halmoztak fel. Az országok közti szinergiákat ki fogják használni – jelentette ki.

A névváltoztatásra azért van szükség, mert a Telenor brandet már csak három évig használhatják. Az egyik opció, hogy az új országokba is behozzák az O2 márkanevet, de az is elképzelhető, hogy minden ország saját márkát kap, itt jön képbe a Pannon elnevezés. De az a harmadik lehetőség sem kizárt, hogy teljesen új, egységes brandet vezetnek be az összes országban.

A Forbes újságírója emlékeztet: széles körben számítanak arra Magyarországon, hogy az itteni céget továbbadják egy helyi, kormányzati hátszéllel bíró tulajdonosnak. Erre Bartonicek azt mondta, hosszú távú befektetésként tekintenek a magyar Telenorra, és nem kaptak se vételi ajánlatot, se megkeresést.