Az Index ma reggel óriási csepeli dugóról számolt be, melynek oka az volt, hogy három fontos utat egyszerre kezdtek felújítani. A dugóba a polgármester is beragadt, aki teljesen kiakadt azon, ami a saját körzetében történik, indulatának Facebookon hangot is adott. A polgármestert annyira elrettentette az, amit látott, hogy bejelentette, az egyik csepeli utca felújítását ezek után biztosan elhalasztják jövőre.

