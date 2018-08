Naponta átlagban 5 helyen forgatnak Magyarországon

Kétezernél is több filmforgatási célú közterület-használati kérelem érkezett be tavaly a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) Zrt.-hez, és a filmvilág hazai helyszínek iránti érdeklődése az idén sem esett vissza: július közepéig az ezret is meghaladta az engedélyigénylések száma. Egy átlagos napon országszerte legalább öt különböző helyen forgatnak – írta a Világgazdaság pénteken.

A filmalapnak tavaly benyújtott kérelmek közül mintegy 1900-nál Budapestet jelölték meg, vidéki helyszínekre valamivel több mint száz engedélyt kértek, idén pedig már 900 fővárosit és száz vidékit. Utóbbi kategóriában kiemelkedik Szentendre, Esztergom, Vác és Dunakeszi, Budapesten pedig az Andrássy út, a Szabadság tér, a Szent István-bazilika környéke, a Feneketlen-tó, a Villányi út, a Döbrentei tér és a Várkert Bazár közkedvelt – ismertette a lap az MNF-től kapott adatok alapján.

A magyarországi közterületek népszerűségét egyebek mellett olcsóságuk is adja. A világörökségi területek forgatási napidíja alig kétezer forint négyzetméterenként, a főváros kiemelt turisztikai helyszíneit már 800 forintért is meg lehet kapni, a vidéki helyszínekre pedig 200 forinttól adnak engedélyt a cikk szerint. Az MNF kiemelte, hogy a díjtételek mértékének megváltoztatása csak a vonatkozó törvény módosításával lehetséges, de nincs tervben ilyen kezdeményezés.

(MTI)

Kiemelt kép: MTI/Kallos Bea