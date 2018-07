Az önkormányzat miatt maradt volna víz nélkül egy pécsi társasház

Nem fizették ki ugyanis a számlát az önkormányzati lakások után.

Egy egész társasházat megfenyegetett Pécsen az önkormányzati tulajdonú vízszolgáltató azzal, hogy elzárják a vizet, ha napokon belül nem rendezik a tartozásukat. Csakhogy a lakástulajdonosok kifizették a számlát, és maga az önkormányzat volt, ami nem egyenlítette az önkormányzati lakások után járó összeget, valamivel több, mint négyszázezer forintot – erről a Szabad Pécs ír.

A közös képviselő egyeztetett a városházával, az elszámolóval és a szolgáltatóval, a Tettye Forrásházzal is, és ígéretet kapott arra, hogy nem fogják elzárni a vizet. A szolgáltatónál csak annyi látszott, hogy a háznak régóta fennálló tartozása van, ezért indult be a szokásos mechanizmus. A portál nem hivatalos forrásból úgy tudja, az önkormányzatnál is belátták, hogy ők a hunyók, és megígérhették, hogy rendezik a tartozást, így nem verik el a port a rendesen fizető lakókon.

Tavaly ősszel már történt egy hasonló eset ugyanabban a társasházban, akkor el is zárták a vizet, mert 4,5 millió forintot követelt a Tettye az ott élőktől. A hatalmas tartozás ekkor is az önkormányzati lakásokban halmozódott fel, mint kiderült: az egyik kiköltöztetett lakó valószínűleg szándékosan, búcsúzóul megnyitotta a csapot, és kétezer köbméter víz folyt el. Mivel a fogyasztás a ház főmérőjén jelent meg, a lakástulajdonosoknak kellett állniuk a számlát.