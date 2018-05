Navracsics: Nem üzentem a hódmezővásárhelyi választás után Orbánnak

Navracsics Tibor az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa korábban többször is kritikát fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben, most a Magyar Időknek adott interjújában már visszafogottabb volt.

Az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata és sérül a jogállamiság. Navracsics szerint viszont nincs rendszerszintű probléma a jogállamisággal Magyarországon, a kritika okának pedig azt tartja, hogy az EP-ben pártpolitikai csatározások folynak.

Elmondta, nem üzent a hódmezővásárhelyi időközi polgármesterválasztás után Orbán Viktornak, amikor arra utalt, hogy sok lesz a sorosozásból, csak a véleményét fejtette ki. (Egy újságírói kérdésre – miszerint mit gondolt, amikor meghallotta, hogy már fideszes körökben is soknak tartják a sorosozást – azt válaszolta: „Amikor meghallottam, azt gondoltam, na ugye!”)

– nyilatkozta.

Navracsics azt is világossá tette, hogy ő nem azt mondta, hogy az Európai Bizottságban nincs szó Soros-tervről:

Én pontosan fogalmaztam, de nem mindenki értette pontosan, amit mondtam. Ha valaki azt kérdezi, hogy az Európai Bizottság mikor tárgyalja a Soros-tervet, arra csak azt tudom mondani, hogy ilyen napirendi pont nincs. Arról nem tehetek, hogy ezt egyesek másként értelmezték. Azt is elmondtam egyébként, hogy a biztosok között akad, aki büszkén vállalja, hogy Soros György a legjobb barátja. Az Európai Parlamentben is vannak olyan képviselők, akik a milliárdos világnézetét vallják és annak megvalósulásáért dolgoznak, de az Európai Bizottság nem úgy működik, hogy valaki előáll egy ötlettel és azt meg is valósíthatja. Éves munkaterv szerint dolgozunk, a témakörök pedig ezernyi fórumon mennek keresztül, itt kevésbé érvényesülhet a pártpolitikai vagy hasonló jellegű befolyásolás.