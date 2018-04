Összekötöttük az Elios-ügyet Mészáros Lőrinccel

Pici ez az ország, és viszonylag gyorsan lehet összefüggéseket vélni

– ütötte el néhány éve a vs.hu-nak Erdei Bálint a felvetést, hogy az Elios sikerszériája manipuláció eredménye volt. Erdei a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az üzlettársa, együtt alapították és tulajdonolták egy időben a közpénzes közvilágításszerelésben utazó Elios Innovatív Zrt.-t. A felvetés pedig az volt, hogy az önkormányzati pályázatokat előkészítő Sistrade Kft. ágyazott meg a beruházásokat elnyerő Eliosnak, és nem véletlen, hogy a két cég tulajdonosi köre átfedte egymást. Ez az, amit végül az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF súlyos összeférhetetlenségnek talált, sőt – ahogy cikksorozatunkban bemutattuk – ennél is többet. Tanácsadók hadát, akik közreműködtek a machniciókban. Az uniós hivatal nem foglalkozott az ország méretével, az Elios által elnyert összes, több mint 13 milliárd forint uniós támogatás visszafizetését javasolta. Az OLAF jelentésében hemzsegtek a tanácsadók és cégeik, amelyek bebiztosították a Tiborcz-cég közpénzes tarolását.

Összeférhetetlen szerepeket töltöttek be ugyanazon projektekben: közreműködtek az önkormányzatok számára kiírt pályázatokon, majd szorgoskodtak a beruházást megvalósító Elios oldalán. Kézenfekvő, hogy érdekeltek voltak abban, hogy az Elios nyerjen.

Beálltak a sorba

A piacon azt mondják, az országhoz hasonlóan a tanácsadó szakma is pici. A közbeszerzések szabályosságát tanácsadónak kell biztosítania, kötelező kellék, ugyanakkor a leosztott pályán csak az maradhat meg, aki beáll a sorba, vagyis akárcsak az út- és vasútépítés piaca, a tanácsadóké is fel van osztva. Ilyen alapon mondják, hogy aki ma számít, az tanácsadóként benne volt valamelyik Elios-projektben. A legfontosabb, a többi megrendeléshez belépőt jelentő hódmezővásárhelyi projektnél például az Ész-Ker működött közre még Lázár János polgármestersége idején. Azóta szédítő karriert futott be a cég, a Miniszterelnökség udvari szállítója lett, a kancellária hivatalos közbeszerzési tanácsadója hosszú évek óta, és minden idők legnagyobb, 5 milliárdos közigazgatási tanácsadó tenderének részese. (Nem mellesleg Bajkai István fideszes politikus és képviselőjelölt ügyvédi irodájával, az Orbán Viktort is képviselő SBGK-val együtt.)

Ugyancsak az 5 milliárdos közigazgatási tenderen nyert a másik nagyágyú, a Provital Zrt., amely korábban a botrányosra sikerült zalaegerszegi Elios-pályázaton volt a közbeszerzési tanácsadó.

Olyan eljáráshoz asszisztált 2014-ben, amely ezer sebből vérzett, például a jelentkezésre alig több, mint két hét állt rendelkezésre. Ezt a produkciót is 100 százalék támogatásmegvonásra érdemesítette az OLAF, de nem ez volt az első eset, amikor a Provital a látókörébe került. Már 2012-ben, az akkor még közpénzhabzsoló Simicska-cég, a Közgép Zrt. mellett a Provitalnál is helyszíni ellenőrzést tartottak. A cégben papírforma szerint 2005 és 2008 között érdekelt Homolya Róberttel (aki jelenleg a fejlesztési tárca közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, és már a miniszteri poszt várományosaként is felmerült a neve) pedig már 2010 óta, több ügy kapcsán is foglalkoztak a vizsgálók.

Büntetés az elnökhelyettes miatt

A Provital (pontosabban jogelődje, a Pro-Vital 2000 Kft.) rengeteg fideszes önkormányzatnak dolgozott, és Homolya olyan sikeresen működött, hogy rövid úton az uniós támogatásokat menedzselő szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) végrehajtási elnökhelyettesi posztján kötött ki és közbeszerzési fronton a Fidesz-kormányok megmondóembere lett. Az elnökhelyettesi pozíciót 2010 júniusa és 2012 májusa között töltötte be. Ugyan 2008-ban eladta a cégrészesedését, az OLAF ezt nem vette túl komolyan, tekintve, hogy helyébe egy offshore társaság, az Atlantida LLC. lépett, később pedig Homolya cégtársai. Ráadásul Homolya alvállalkozóként még egy ideig bedolgozott a Provitalnak más tanácsadó cégein keresztül. A csak nemrég lezárult OLAF-vizsgálat súlyos szabálytalanságot, összeférhetetlenséget állapított meg azon az alapon, hogy Homolya cégeivel részt vett uniós projektek előkészítésében és ezeknek a beruházásoknak egy része még folyamatban volt, amikor elnökhelyettesnek nevezték ki. Vagyis ugyanazon projekt esetében mindkét oldalon érdekelt lehetett: az előkészítés, és a végrehajtás során egyaránt. Az NFÜ színeiben az összes operatív program irányító hatósága és a közbeszerzés ellenőrzése is a fennhatósága alá tartozott, a hatásköre tehát megvolt ahhoz, hogy a döntéshozást, ellenőrzést befolyásolja.

Az OLAF eredetileg félszáz Provital-projektnél vélt szabálytalanságot, több, mint 7 milliárd forint támogatást érintően. Köztük dupla finanszírozás miatt, vagyis ugyanazért fizettettek a magyar és az uniós kasszából is. Végül csak két esetben látták igazoltnak az összeférhetetlenséget, de ez is összesen 3,3 milliárd forintos támogatásmegvonást jelent.

Vizsgálta Homolya szerepét az OLAF az NFÜ 2011-ben kiírt, 960 millió forintos tanácsadó tendere, illetve annak megvalósulása kapcsán is. Különösen akkor, mikor kiderült, hogy azt a konzorciumot hirdették győztesnek, amelyet a Pacsika Ügyvédi Iroda vezetett, névadója, Pacsika István pedig üzlettársa volt korábban Homolya Róbertnek, aki az akkori NFÜ elnökhelyettese, egyben a Közbeszerzések Tanácsának alelnöke volt. (Végül a dologból nem lett szerződés.) Nagyjából arra jutottak az OLAF vizsgálói, hogy

Magyarországon még abból a pénzből is lenyúltak valamennyit, amit éppen a közbeszerzések ellenőrzésére adott Brüsszel,

és költségvetési csalás gyanújával átadták a magyar hatóságoknak az ügyet.

Az összeférhetetlenség öröklődik

Homolya formális kiszállása után a Provital karrierje töretlenül ívelt felfelé, árbevétele monoton emelkedve 2013-ban már jócskán meghaladta az 1 milliárd forintot. Ebben az évben viszont már Antal Kadosa Adorjánt találjuk a Provital tulajdonosaként, aki Mészáros Lőrinc felcsúti multimilliárdos-polgármester holdudvarához tartozik. Egész sor Mészáros cégben tölt be fontos pozíciót: felügyelőbizottsági tag Mészáros tőzsdei cégeiben, a Konzum Nyrt.-ben és az Opus Global Nyrt.-ben, valamint a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-ben, tavaly év végén a Mátra Energy Holding Zrt. igazgatóságába is bekerült.

Mészáros és Antal taroltak már együtt uniós projektek, mégpedig a 2014–2020-as finanszírozási ciklus legnagyobb infrastruktúratendere, az összesen 420 milliárd forintnyi víziközműépítési beruházás kapcsán. (Homolya se marad ki teljesen: a konstrukció, a tömbösített közbeszerzési szisztéma az ő ötlete.) A Provital több szerepet is visz: az egyik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. (NFP) hivatalos közbeszerzési tanácsadójaként levezényelte a hat régióban, egyenként hetvenmilliárdos összberuházásra szóló eljárásokat. Négy-négy nyertest hirdettek, ezek a kiválasztottak kaphatnak megrendelést a 2020-ig terjedő időszakra az uniós forrásból finanszírozott ivó-, illetve szennyvízberuzásokra. Köztük a Mészáros és Mészáros Kft. A konkrét beruházások elnyeréséhez az adott régió kiválasztottjainak még egy körben meg kell mérkőzniük, és a verseny újranyitásának nevezett procedúrát megint csak közbeszerzési tanácsadók vezénylik le. Az NFP erre a feladatra egy gigantikus, 5 milliárd forintos megbízási díjú tanácsadó pályázatot hirdetett és ezen a Provital volt az egyik befutó, elnyerte másik szerepkörét. Ebben a felállásban pedig

akár az is megeshet, hogy a Provital által lebonyolított közbeszerzési eljáráson éppen a Mészáros és Mészáros Kft. lesz a nyertes.

Vagyis Antal a neki pozíciókat osztó Mészárost hozhatja helyzetbe. Ez biztosan elérné az Európai Bizottság revizorainak az ingerküszöbét. Már korábban jelezték, hogy billeg az egész 420 milliárd forintos projekt, és ha rajtuk múlik, egy fillér uniós támogatást sem kap az 5 milliárdos tanácsadásra. Papír van a kezükben arról, hogy felesleges, kirívó túlárazást találtak, továbbá azt, hogy a rengeteg tanácsadó mellett mégis érvénytelen pályázatok garmadáját hirdették győztesnek.

