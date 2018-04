Orbán levelet írt a kistelepüléseknek

Álhírnek nevezte az ötezer főnél kisebb települések polgármestereinek küldött levélben Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készülne.

A levélben a kormányfő úgy fogalmazott: „Magyarország számára különösen fontosak apró falvaink és kistelepüléseink. Azért dolgozunk, hogy megtarthassák bölcsődéiket, óvodáikat és iskoláikat”.

Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, és ezt fogom támogatni a jövőben is