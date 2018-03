Kocsis Máté parádés magyarázatot adott arra, miért szerepel a 20 oldalas kerületi lapban 25-ször

Mint korábban megírtuk, a Momentum Mozgalom kifogást nyújtott be a Józsefvárosi újság ellen a választási bizottságnál, mert

a 20 oldalas önkormányzati lapban 25-ször szerepel Kocsis Máté neve, és 10-szer a fényképe.

Ellenzéki jelöltekről ezzel szemben a lap egy szót sem ejt, csak Orbán Viktor szerepel az újságban.

Kocsis Máté viszont mindezt nem tartja aránytalannak, a a politikus szerint az önkormányzati munkáról szóló beszámolás nem lehet aránytalan, mivel az év ezen időszakában különösen sok teendője van polgármesterként – számolt be a Hír TV.

Úgy gondolom, hogy ha nem polgármester volnék, csak országgyűlésiképviselő-jelölt, és csak én szerepelnék, az kifogásolható lenne, de hát a válasz egész egyszerű: én vagyok abban a kerületben a polgármester. Ekképpen a kerületi lap nem is rólam számol be, még azt se írta oda a nevem mellé, hogy melyik párt támogat, nem volt odaírva, hogy a Fidesz és a KDNP által támogatott akár polgármester, akár országgyűlésiképviselő-jelölt vagyok, hanem Kocsis Mátét mint polgármestert mutatta be egy rendezvény keretében az újság. Szerintem ez a vád ez alaptalan