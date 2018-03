Lenyomozhatatlan profilokról szórják a kamu migránssztorikat, a Fidesz-média pedig átveszi ezeket

Ön is találkozott a YouTube-on mesevideó közben migránsozó videóval? És hírportál által meghirdetett kamusztorival a Facebookon? Nem véletlen.

Nem elég, hogy a magyar választók zömét a fideszes médiauralom miatt csak kormánypárti lap, rádió, tévé éri el, hogy iszonyatos ütemben pusztulnak az ellenzéki pártok kampányplakátjai, hogy kamupártok sokasága osztja meg a jelölti mezőnyt, az informálisabb médiában is feltűnő a Fidesz-párti, vagy a kormánypárt lózungjait harsogó oldalak sokasága. Az Index írt erről nagyobb összeállítást.

A kormányoldal javarészt az orosz mintát követi, ami kihasználja a Facebook és Google hirdetési rendszerét, fizet sokat, így a sokszor kamuhírek, lejárató vagy gyűlöletkeltő anyagok még több emberhez érnek el. Ezeket a hirdetőket és oldalakat azonban direkt nem lehet a Fideszhez vagy KDNP-hez kötni, rejtély, kik üzemeltetik őket. Sokszor még a nyíltan orbánista oldalak, mint a 888 is tolják ezek tartalmait fizetett hirdetésként, de a YouTube-on is megjelennek a migránsos tartalmak, akár gyerekeknek szóló mesék közben is.

A cikk beszámol hirtelen feltűnő, migránsellenes, gyakran a migránsokhoz sem köthető felvételekből összevágott tartalmakat feltöltő, majd hirdetésekkel megtoló, majd ugyanilyen hirtelen eltűnő felhasználókról is. Ilyen volt egy Kovács Tamás nevű alak, aki feltűnt a YouTube-on, és ugyanezen a napon az övével kísértetiesen egyező videókat posztolt a kormánypárti Tények, Origo és 888 is.

Persze a rendes médiumok is beszállnak a riogatásba mostanság saját anyagokkal, így a közpénzből működő közmédia még mindig hrideti a kétes szavahihetőségű svéd-magyar nő sztoriját az élhetetlenné vált Svédországról.

A Facebookon amúgy lehet targetált hirdetést elhelyezni, tehát megadni, ki a hirdetés célcsoportja (férfi vagy nő, hány éves, milyen oldalakat kedvel stb.). Így derült ki az Origóról, hogy egyik videójával a Fideszt kedvelő embereket céloz meg. Mindenesetre a Google és a Facebook is azt válaszolta az Indexnek, hogy különös figyelmet fordítanak a beérkező hirdetések szondázására. Hogy ez mennyire sikeres, az látható.

Jellemző, hogy az Index megkereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), hogy mit tesznek a fenti jelenségek ellen. Válasz helyett kitettek a Facebook-oldalukra egy mosakodó, rövid nyilatkozatot, amiben azt írják, csak a politikai reklámokra terjed ki a fennhatóságuk. Pedig a honlapjukon az áll, sokkal több mindent lehet jelenteni nekik. A legszomorúbb az egészben azonban az a szociálpszichológiailag igazolt tény, hogy

amit az emberek sokszor, sok helyről hallanak, azt előbb-utóbb igaznak hiszik el, még ha gyíkemberekről is van szó benne.

