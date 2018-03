Fóliasisakosokkal említi egy lapon Orbánt a Washington Post

Soros Györgyöt legitim célponttá teszi tevékenysége – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az amerikai lapnak.

Orbán Viktor gyakorlatilag minden más témát kizárva, a Soros György ellen folytatott háborúját állította az újraválasztásért folyó kampánya középpontjába – erről szól a Washington Post szombati cikke. Az amerikai lap szerint a magyar miniszterelnöknek csak a szervezetlen ellenzéki pártokat kell legyőznie, ő maga viszont azt hangoztatja, hogy egy sötét nemzetközi bábjátékossal folytat harcot, akit veszélyes terve és korlátlan forrásai a magyar történelem nagy megszállóival emelnek egy szintre.

Végül csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg-császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és most hazaküldjük „Gyuri bácsit” is a hálózatával egyetemben

– idézi a lap Orbán március 15-i beszédét, megjegyezve, hogy Soros György baloldali nézeteivel és vagyonával a szélsőjobboldali ideológusok, demagóg despoták, fóliasisakos összeesküvéselmélet-hívők és antiszemiták mumusa világszerte, de semmi nem fogható ahhoz, ahogy szülőföldjén támadják. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a Fidesz kampánya túlmutat a szavakon, Orbán ugyanis arra is figyelmeztetett beszédében, hogy a választás után elégtételt vesznek.

A cikkben megszólal Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, aki szerint ez nem csak egy választási kampányfogás, a kormány valóban el akarja lehetetleníteni a civileket. Csontos Csaba, a Nyílt Társadalom Alapítványok budapesti szervezetének szóvivője pedig arra mutatott rá, hogy a Fidesz minden más ügyről el akarja terelni ezzel a választók figyelmét, ugyanis nincs más üzenete.

De nem is tűnik úgy, hogy szüksége lenne rá, mert egymagának akkora a támogatottsága, mint a többi pártnak összesen, és Orbán attól is messze van, hogy páriává váljon az EU-ban, német és osztrák követőkre is lel kérlelhetetlenül ellenséges hozzáállása a bevándorlással szemben. Mindez egyébként 2015-2016-ra nyúlik vissza, amikor a menekültválság épp kapóra jött a korrupciós ügyek vagy a netadó miatt csökkenő népszerűségű Fidesznek.

A cikk szerint a keresztény Európa elleni muszlim invázióról szóló üzenet nyitott fülekre talál Orbán támogatói körében, ami egyre inkább az idősebb, kisebb településeken élő szavazókból áll, akik gyanakodva tekintenek mindarra, amit Soros képvisel: a globalizációra, a multikulturalizmusra, és némelyek a zsidó vallásra.

Szél Bernadett, az LMP társelnöke, akit Orbán hívei azzal támadnak, hogy részt vett egy Soros György által támogatott, menekülteket segítő civil szervezet munkájában, azt mondta: a kormány ellenséget gyártott, majd arról győzködi az embereket, hogy meg tudja védeni őket ettől az ellenségtől. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azonban Soros Györgyöt legitim célponttá teszi tevékenysége: aki belép a politikai arénába, az ne lepődjön meg a politikai válaszokon – mondta.