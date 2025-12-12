85 éves nagypapa árulta el a tökéletes bejgli titkát

A karácsonyról a meghitt családi együttlét, az ünnepi énekek, az ajándékok, a feldíszített fa mellett a bejgli jut az ember eszébe, hiszen nincs karácsony bejgli nélkül. A Bács-Kiskun vármegyei hírportál a 85 éves Takács László kecskeméti hobbiszakácsot kérdezte a tökéletes bejgli titkairól.

Bár a bejglikészítés sok helyen a nagymama hatásköre, Takács László családjában szokás szerint ő köti fel a kötényt évről évre a finomság elkészítésekor.

Az interneten bárki találhat recepteket, de Takácséknál tartja magát az a nézet, hogy a tökéletes bejgli készítése egyik generációról a másikra, családon belül öröklődik.

Liszt, tojás, tej, cukor és friss élesztő kell a tésztához, ahány ház, annyiféle arányban. Egyik receptkönyv mást ír, mint a másik. Ami igazán fontos, hogy az összetevőket összegyúrva száraz konyharuha alatt kelesszük a tésztát, miután megkelt gyúrjuk újra össze, csak azután nyújtsuk ki

– vallja az idős úr.

A töltelékkel sokan megszenvednek, a nagypapának viszont van egy egyszerű mesterfogása: legyen szó mákos vagy diós bejgliről, a cukor mellett mindig ad hozzá reszelt almát is.

Ezzel több legyet ütök egy csapásra, könnyebben kezelhető és eloszlatható a töltelék, sütés közben sem szárad ki annyira, ráadásul isteni ízt ad neki. Aki eddig nem tett bele almát, próbálja ki

– javasolta a hobbiszakács.

Takács László a sütéssel kapcsolatban is adott tanácsot, ami kezdő bejglisütőknek különösen jól jöhet.

Ha feltekertük a rudakat, megkenjük a bejgli tetejét tojással és mehet be a sütőbe. Nagyon fontos, hogy akkor kapcsoljuk csak be, amikor betettük a tepsit. Így tovább kelhet a tészta. Én régi vágású vagyok, olyan sütőm van, ami nem mutatja a hőfokot, feltekerem közepesre, majd sűrűn nézegetem, ha megkapta az aranybarna színt, akkor veszem csak ki

– mondta a portálnak Takács László.

Arra a kérdésre, miért reped meg a bejgli, a hobbiszakács nevetve felelte:

Nem az a kérdés miért reped meg, az a kérdés baj-e? Engem egyáltalán nem zavar, enni fogom úgyis, nem nézegetni. Se gyerekem, se unokám nem panaszkodott még rá.

Összegzésként a 85 éves nagypapa a legnagyobb titkot is elárulta a bejgliről:

Egyet jegyezzen meg mindenki, akkor jó a bejgli, ha olyan, mint a jó emberi szív: túlcsordul töltelékkel, szeretettel.

