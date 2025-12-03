Beragyogja a Balatont az ünnepi díszben pompázó fénykomp

Idén is elindul a BAHART fénykomp Szántódrév és Tihanyrév között, közölte a hajózási társaság.

A fénykomp az adventi időszak, a téli hétvégék és az ünnepek egyik különleges attrakciója, amely egyedülálló élményt nyújt a Balaton téli varázsában.

A gyönyörűen feldíszített, ünnepi fényekben pompázó komp 2025. november utolsó hétvégéjétől egészen 2026. január 31-ig várja az érdeklődőket egy különleges utazásra a két part között.

A komp reggel 7-től 8-ig, az esti időszakban pedig 16 óra után jár.

Az ünnepi időszak egyik látványossága a 100 köbméter tűzifából készült adventi koszorú Keszthelyen és az ország legkülönlegesebb karácsonyfája Tapolcán.