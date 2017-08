Augusztus elejére készült el a Forbes legértékesebb magyar celebeket bemutató listája. Készült akkor egy másik is, ami külön a youtuberekkel foglalkozott – nekik tettünk fel néhány kérdést.

Elkészült a lista: ők a legértékesebb magyar celebek A Forbes állított össze rangsort a pénztermelő képesség, a tartalmasság és a közösségi médián belüli aktivitás alapján.

A videósok közül a magazin szerint itthon a legbefolyásosabb a The VR, akiket Dancsó Péter, Pamkutya, Magyarósi Csaba és Csecse Attila követ. A lista második felét Viszkok Fruzsi nyitja, utána pedig Follow Anna, RoyalSzabi, Szirmai Gergely és Nessaj következik. Mindenkinek hat kérdést tettünk fel, íme a válaszok!

The VR: Sokan azt hiszik, tévés celebek vagyunk

Amikor ez a tíz csatorna elindult, még közel sem az lebegett a tulajdonosok szeme előtt, hogy ebből profitáljanak, és üzleti lehetőségként, illetve jövedelemforrásként tekintsenek rájuk. Ez időközben megváltozott, a duó szerint pedig ezt a folyamatot kizárólag úgy lehet véghezvinni és folytatni, hogy megőrzik a csatornák által már a kezdetektől fogva közvetített értékeket.

Fontos, hogy megtartsuk azt, amiért követtek és követnek minket az emberek, és ne vesszünk el a különböző szponzorációs lehetőségekben.

Több olyan példát is fel tudnának hozni, akik annyira kihasználják az ilyen helyzeteket, hogy önálló tartalmat már nem is nagyon állítanak elő – szerintük ez a lehető legrosszabb hozzáállás ehhez a helyzethez.

A legnagyobb nehézséget számukra az okozza, hogy sokan a televíziózáshoz hasonlítják azt, amit csinálnak: tévés celebekkel hasonlítják össze őket, és azt hiszik, hogy a két dolog ugyanaz. Őket – a lista több szereplőjével ellentétben – főleg az idősebb korosztály nézi és bár igyekeznek figyelembe venni a kéréseiket, arra jutottak, hogy

nem lehet száz százalékosan a nézői elvárásokra támaszkodni.

A TheVR szerint pénzügyi szempontból eleinte nagyon nehéz és félelmetes belevágni a videózásba, és vannak olyan hónapok, amikor meg kell húzni a nadrágszíjat.

Viszont ha meg tudjuk őrizni azt, akik vagyunk, és mellette megfelelő üzleti érzékkel is rendelkezünk, akkor hosszú távon egész stabil alapot lehet létrehozni.

Pamkutya: 80% saját ötlet, 20% olvasói kérés

A Pamkutya név mögött szintén egy páros van, akik főleg paródiákat készítenek. Számukra az elején nehéz volt elfogadni azt, hogy valaki ne csak hobbiként tekintsen a videózásra, hanem üzleti lehetőségként nézzen rá, és cégekkel dolgozzon együtt.

Később rájöttünk, hogy ez nem egy rossz dolog, óriási fejlődési lehetőséget hoz a videósoknak, és olyan videók készülhetnek el így, amik amúgy soha. Persze nem mindegy, ki hogyan él ezekkel a lehetőségekkel.

A statisztikák közül a feliratkozószámot követik leginkább, de több más adatot is figyelnek. Régi videókat soha nem törölnek, viszont voltak olyan ötletek, amik nem valósultak meg, mert nem passzolnak a csatornájukhoz. És hogy mennyire kiszámítható a videózásból élni?

A mi csatornánk elég stabil lábakon áll, de azt senki nem tudja, hogy milyen hosszú távon fog ez így működni. Reméljük, sokáig, mert rengeteg ötletünk van még

– mondták. Legújabb videójukat, a Despacito paródiáját 3 nap alatt négymilliószor nézték meg.

Dancsó Péter: Mindent megvalósítottam, amit tudtam

Dancsó Péter szerint mivel a videókat ugyanúgy ő találja ki, forgatja le és vágja meg, mint a legelején, így az ő esetében nem lehet változásról beszélni – már ami a kezdeti szórakoztató és a mostani jövedelmet is termelő videózást illeti. Úgy látja, akik eddig a tévében hirdettek, és a 30 alatti korosztályt szeretnék elérni, most már a videósokat keresik – annyira, hogy számára a legnagyobb nehézség az, hogy annyira sok megrendelést kap, hogy nem győz válogatni közülük.

Dancsó Péter: Nem kell minden helyzetben viccesnek lenni 29 éves, övé az ország egyik legnagyobb internetes videócsatornája, és tavaly az egyik legbefolyásosabb közösségi média arcnak is beválasztotta a Forbes. A mainstream médiának viszont csak elvétve ad interjút. A 24.hu-val most mégis kivételt tett.

Szerinte nemcsak a feliratkozószámot kell nézni (a Videómánia most 660 ezernél jár), hanem fontos az is, hogy mennyien kommentelnek egy videóra anélkül, hogy trükkökkel venné rá erre a nézőket.

Ez árulkodó is lehet, ha egy nagy nézettségű videónál csak pár tucat hozzászólás van.

Dancsó nem hisz abban, hogy a célközönségre kell formálni egy tartalmat: ő a saját médiáját alakítja, és ha ez másoknak tetszik, majd úgyis követik.

Ha másokhoz igazodsz, soha nem tudsz saját magad lenni. Azt szeretném, ha olyanok néznének, akik kifejezetten arra kíváncsiak, hogy én mit csinálok, és nem projektálnak rám olyat, ami nem én vagyok, csak azért, hogy kiszolgáljam őket.

– mondja.

Csecse Attila: Egyfajta “teher” nehezedik rám

Attila csatornája kezdetben kizárólag könyvekről szólt, mára azonban már a szórakoztatás a fő célja, jobban szeret humorosabb videókat készíteni. Emiatt számára még mindig fura üzleti szemmel tekinteni a videózásra, amit viszont fontosnak tart, az az, hogy megtalálja az egyensúlyt: egy szponzorált videó esetében is olyan tartalmat állítson elő, amivel mind a nézők, mind pedig saját maga is elégedett.

Egyfajta „teher” nehezedik rám, ugyanis próbálok jó példát mutatni a követőimnek, ezért is mindig alaposan átgondolom, milyen tartalmat osztok meg a felületeimen

– mondja. Legtöbbször a lájkok számát nézi egy videón, de a hozzászólásokat is figyelemmel követi, szerinte ugyanis ez a legjobb visszacsatolás. Ha egy ötlet bevált, igyekszik mindig továbbgondolni.

Elég szoros kapcsolatban vagyok a nézőimmel, például az Instagramomon naponta mindig rengeteg levélre válaszolok, valamint az összes kommentet elolvasom és megválaszolom YouTube-on.

A régi videóit ő sem törli, ugyanis nem szégyenli őket: azt mondja, mindenkinek el kell kezdenie valahol, és jó látni, hogyan változott az évek alatt – mind videók szempontjából, mind külsőleg.

Bár nem régóta, de főállású youtuberként tekint magára, és szerencsésnek érzi magát, hogy meg tud élni ebből.

Attila szerint kiszámítható jövedelem ebben a szakmában ritka, főleg attól függ, hogy az adott videós milyen szponzorációkat vállal el, milyen együttműködései vannak.

Viszkok Fruzsi: A stabil együttműködésekre alapozok

A videósok nagy részéhez hasonlóan Fruzsi sem gondolta volna már az elején, hogy egyszer ebből fog élni. Szerinte a legfontosabb az, hogy továbbra is megmaradjon a „hobbijelleg” – azaz, hogy szeretettel és szenvedéllyel készítsék így is a videókat. Ő az életkor- és nemstatisztikákat is folyamatosan követi, de inkább csak jó tudni jelleggel, számára a legfontosabb mégis az, hogy olyan anyagokat készítsen, amivel száz százalékosan tud azonosulni.

A videók közül

sok olyat annak ellenére készített el, hogy tudta, nem lesz annyira sikeres, őt viszont nagyon érdekelte a téma.

Ennek az oka Fruzsi szerint az, hogy bár valószínűleg nem nézi majd meg olyan sok ember, de aki közös pontot talál benne, azzal sokkal erősebb lesz a kapcsolat.

Nagyon nem szeretem visszanézni magam: már a 2 héttel ezelőtti videókban is gáznak találom magamat, így letettem arról, hogy letörölgessem a régebbi videóimat, mert nem maradna semmi. Inkább úgy próbálom felfogni, hogy sokat lehet tanulni a múltbeli bakikból

– tette hozzá. Nála bevétel szempontjából szinte minden hónap eltérő, pont emiatt igyekszik hosszú távú, stabil együttműködéseket kialakítani, amivel már előre tud számolni.

RoyalSzabi: Unalomból indult az egész

Royal Szabi három évvel ezelőtt kezdett el videózni, mert otthon unatkozott, és a barátaival ellentétben ő nem szerette a számítógépes játékokat. Akkor eszébe sem jutott, hogy egyszer neki ez a munkája lesz, és mivel elég hirtelen jött az “áttörés”, nehéz volt alkalmazkodnia, és egyik pillanatról a másikra Budapesten találta magát.

A nézettség a YouTube-on mindig ingadozó, ezért én elsősorban nem ezt, hanem a közönségmegtartási statisztikákat, illetve a reakciókat nézem.

Nagyon sok olyan videója készült el, amit a megjelenés előtt dobott a kukába, mert mondjuk aznap töltött fel egy hasonlót egy másik youtuber. Szerinte egyedi dolgot már nagyon nehéz alkotni, és azzal is vigyázni kell, mert nagy lehet a buktató a nézettség szempontjából.

Ezért működnek Magyarországon az importtartalmak.

Videói közül ötöt tett át privátba még évekkel ezelőtt, törölni viszont még egyet sem törölt.

Az is én vagyok, és legalább ha ráakadnak a követőim, látják minőségben és tartalomban is a fejlődést.

Szerinte pontosan kiszámítható jövedelem nincs, de lehet kalkulálgatni, hogy havonta fixen mennyit lehet keresni ezzel az egésszel. Úgy vette észre, ebben is időszakok vannak, például télen sokkal többen szeretnének hirdetni, mint nyáron.

Szirmai Gergely: Fontos a kurvulás

Szirmai szerint ezt a szakmát is komolyan kell venni a változásokhoz pedig alkalmazkodni kell.

Nem gondolja úgy, hogy a videósok átvették volna a tévé szerepét,

utóbbi csupán a társadalom egy kisebb szeletét tudja magához vonzani, mint korábban. A két médium nem egymás riválisai, hanem kiegészíti egymást.

Elmondta, a kurvulás fontos eleme a YouTube-nak, tehát aki igazán népszerű szeretne lenni, annak a demográfiailag legnagyobb célcsoportnak, a nagyjából 12 éves fiúknak kell tartalmat gyártania.

Két véglet van, egyik sem helyes: 16 videót gyártani a fidget spinnerről és Minecraft-videókat feltölteni, mert azt szeretik, illetve csak olyan videót készíteni, ami a csatorna gazdájának tetszik, és letolja a nézők torkán. A kettő között kell valahol a megoldást keresni.

Szirmai szerint videókat csak akkor szabad törölni, ha hazudott benne a készítője, vagy akkorát változott, hogy nem tudja vállalni, esetleg úgy épít brandet, hogy szerepet játszik, és nem fér bele az őszinteség és a régi hülyéskedés.

Ő egyébként azt mondja, szerencsés helyzetben van, mert meg tud élni ebből, és az utazós videókra is jut a bevételeiből.

Nessaj: A fiatalabb nézők a leglelkesebbek

Nessaj a diplomája megszerzése után évekig az üzleti szférában dolgozott alkalmazottként és cégvezetőként is, emiatt nem volt számára új a bevételre épülő közeg.

Éles humorral dolgozom, és nem mindenki értheti meg az iróniát – főleg a gyerekek. Szerencsére a követőim magja már 18 éven felüli, de mindig a kisebbek a leglelkesebbek és leghálásabbak. Ezért is él még a tévhit sokakban, hogy a YouTube csak az ő játszóterük, pedig egyre inkább nem ezt mutatják a számok.

Nessaj nem a számok elemzésében látja a fejlődés lehetőségét, ezért sokszor azt sem tudja, egy-két anyaga hogyan teljesített nézettségileg. Neki a legfontosabb az, hogy azok kövessék, akik tudnak azonosulni a személyiségével, és szerinte akkor lesz valaki valódi influencer, ha önmagával azonosulni képes, meghatározó közösséget épít maga köré,

akik hosszú távon lojálisak, de egyben kritikusak is.

Szerinte kizárólag az egyetlen anyagra érkező nézettséget szem előtt tartva egy virális videós massza lenne a csatornája, nem pedig egy önkifejező eszköz.

Úgy neveltek otthon, hogy bármit is kezdjek az életben, csináljam becsülettel és kőkeményen, akkor meglesz az eredménye. Az egész “influencer” lét is több lábon áll, és ha az energiáidat ezek építésébe ölöd, nem pedig az egód fejlesztésébe, akkor nyugodtan teheted le a fejedet éjszaka

– összegezte, majd hozzátette: ha nem tud megélni abból, amit imád csinálni, csak magát vonhatja felelősségre.

Fejléckép: Instagram/Dancsó Péter, Viszkok Fruzsi, RoyalSzabi