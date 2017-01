VV Ati összejött az egyik villalakó húgával

A ValóVilág powered by Big Brother játékosai, Ati és Dávid a Villában szoros barátságot kötöttek – ahogy ez az összefoglalókból is kiderült. Bár egyik fiú sem jutott el a fináléig, az RTL Klub szerint a való életben is jó viszonyt ápolnak, ráadásul Atira rátalált a szerelem is barátja környezetében.

Dávid kishúga, Dominika már a játék során is meglátogathatta testvérét, akivel a villalét után Ati közelebbről is megismerkedett. A fiú Instagramjáról pedig kiderül az is, hogy nagyon is egymásra találtak, és úgy fest, lángol köztük a szerelem is.