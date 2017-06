Tarolnak a magyar kajak-kenusok Belgrádban

Kilenc érmet szereztek a magyarok a belgrádi utánpótlás kajak-kenu Európa-bajnokság első döntős napján.

Kajak-kenu: Ötszáz méteren is a Korisánszky, Mike kettős nyert

Kajak-kenu: Kopasz és Takács is duplázott egyesben a válogatón

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint az ifjúsági versenyzők négy arany- és egy ezüstérmet, az U23-asok pedig három második és egy harmadik helyet gyűjtöttek.

A fiataloknál Varga Ádám egy második hellyel nyitotta meg az éremsorozatot K-1 1000 méteren, majd négyszer is magyar győzelem született az Ada Ciganlija tavon. Női kajakban Kőhalmi Emese hatalmas fölénnyel nyert, aztán Bíben Karina és Bakó Olga is rajt-cél győzelmet aratott. C-2 1000 méteren Slihoczki Ádám és Szőke Attila bizonyult mindenkinél jobbnak, végül Erős Patrik és Kós Benedek kajakpárosa is ünnepelhetett.

Az U23-asoknál a férfi 1000-es négyes, Gacsal Ákos, Doba Richárd Alfréd, Gál Péter és Ceiner Bálint ezüstéremmel mutatkozott be. A kajakos Mihalik Sára második lett, mint ahogy a Koleszár Mátyás, Németh Viktor páros is. Női párosban Racskó Fruzsina és Malcsiner Eszter a harmadik helyet szerezte meg.

Fotó: kajakkenusport.hu