Az AZ lett minden idők legsikeresebb horrorfilmje Amerikában

Most már hivatalos, hogy Stephen King horrorja lenyomott minden eddigi rekordot Amerikában, az AZ-t még Az ördögűzőnél is többen nézték meg, írja a Variety. A meglehetősen erős marketing és Bill Skarsgård alakítása megtérült, az AZ újabb mérföldkőhöz ért. Eddig csak a legjobb nyitóhétvégét tudhatta magáénak a horror, de most már Az Ördögűző bevételeit is lenyomta.

Az AZ magasan megdöntötte az első hétvége után a korábbi számokat.

Összesen 123 millió dollárt, azaz közel 32 milliárd forintot hozott, ami messze több mint a korábbi csúcstartó, a Parajelenségek 3. 52,6 millió dollárja (~13,6 milliárd forint).

Így az AZ lett a második legsikeresebb korhatáros, 18 év felettieknek ajánlott film a Deadpool után.

Az ördögűzőt azért nehéz lesz minden trónról letaszítani, nemzetközi viszonylatban még mindig tartja magát az első helyen 441,3 millió dollárral (~114 milliárd), míg az AZ nem sokkal lemaradva 404,3 millió dolláron (~104,5 milliárd forint) áll. És ehhez még nem is számoltuk hozzá az inflációt, elvégre Az ördögűző 1973-ban került a mozikba.

Stephen King horrorja viszont Amerikában már átvette a vezetést, 236,3 (~61 milliárd forint) millió dollárt kerestek rajta, míg az 1973-as horror 232,9 (~60,2 milliárd forint) milliónál állt meg.

Órisi üzletnek bizonyult a bohócos AZ, ugyanis mindössze 35 millió dollárból (~9 milliárd forint) készült.

