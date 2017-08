Szeress bele újra Budapestbe: idén is Dunapest!

Idén már második alkalommal rendezi meg a főváros a Dunapest fesztivált, mely szeptember 1-3. között, azaz egész hétvégén seregnyi programmal igyekszik megmutatni, hogy – bár hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla – mennyire a Duna ennek a városnak az ütőere.

Tavaly hagyományteremtő szándékkal állt a főváros e fesztivál mögé, pontosan ebben reménykedtünk, hogy erre a fajta új kulturális, urbanisztikai színfoltra lesz akkora igény, hogy ezt aztán minden évben meg tudjuk rendezni.

– mondta el Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes. A törekvés bevált, így idén is egész hétvégén zajlanak majd a zömmel ingyenes kulturális, urbanisztikai, gasztronómiai és családi programok, mind ugyanazzal a céllal: hogy a fővárosiak közelebb kerüljenek a Dunához, és hogy a szervezők megvilágítsák, újraértelmezzék a folyó közösségszervező szerepét.

A nyár záró hétvégéjén nyolc folyó menti helyszínen száznál is több művész és előadó programjain vehetnek részt a látogatók a városnéző sétáktól a tematikus előadásokig. A Dunáról szóló programok mellett természetesen a könnyedebb megközelítés is megjelenik, lesznek komoly- és könnyűzenei koncertek, a rakparton filmvetítés, sőt, a Margitszigeten futószínház is lesz – ahol a színészekkel együtt kocogva tárul fel a történet a nézők előtt.

Ahogy a szervezők fogalmaznak, a hazai és külföldi turisták mellett a Dunapest mégis csak elsősorban a Budapesten élőkhöz szól, “azokhoz, akik nap, mint nap elmennek a Duna mellett, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.”

A folyó nem csak keresztülfolyik Budapesten, hanem köré épül a város, úgy építészetileg, mint gondolatilag. Így az identitásunkat is nagyon erősen meghatározza az, hogy budaiak vagy pestiek vagyunk, melyik hídról nézzük a naplementét, és a sor hosszan folytatható. A célunk az, hogy többet használjuk, jobban megéljük a Dunát, és sokkal inkább a mindennapok részévé is tudjuk tenni, ehhez pedig egy kulturális fesztivál nagyon jó hívószó

– emelte ki Szalay-Bobrovniczky, hozzátéve, hogy a folyó mindig is együtt lélegzett a várossal, ha Budapest fejlődött, az mindig együtt járt azzal, hogy a folyóval is “történt valami”.

Ha valakit a bulizáson túl a folyó titkai és lehetőségei is érdekelnek, erre is lesz bőven lehetőség: tartanak Pecha Kucha-, és Vírus-estet, szakmai beszélgetéseket, a Hosszúlépés jóvoltából pedig kiderül, miért lenne érdemes jobban belakni a magyar hajógyártás egykori fellegvárának számító Népszigetet, a KÉK szakemberei arról mesélnek, milyen építészeti remeket rejt a Lupa-sziget, de a Gellért táróba is beleshetünk – ez az alagútrendszer köti össze a Gellért, a Rudas és a Rác fürdőt.

Bulifronton a népszigeti Kabinban ingyenes akusztikus koncertek lesznek, a Pontoonban fellép a Zuboly és Monkeyneck, és nem meglepő, hogy az A38 sem marad ki, mint az egyik legfontosabb dunai bulihelyszín: itt egyebek mellett az osztrák Hunger, a román Satellites vagy a finn rapper, View lép fel. A fesztivál záróprogramja a Budapesti Fesztiválzenekar szintén ingyenes koncertje lesz a Várkert Bazár Öntőház udvarán, melyhez a vizuális alapot a LaLuz fényfestése adja majd.

A Dunapest programjai közül a képzőművészet sem marad ki, már látható például a Műegyetem rakpartnál Farkas Zsófia Dunában álló, látványos úszó szoborcsoportja. Letényi Attila a Pro Cultura Urbis képviseletében elmondta, a pályázat eredményeképpen “kifejezetten a Dunára installálható műalkotást szerettünk volna látni. Annak ellenére, hogy ilyen esetben a technikai kihívás rendkívül nagy és a feladat rendkívül komplex, 22 pályázati anyag érkezett be, ezek közül a szakmai művészeti előzsűrizés után a Pro Cultura Urbis Alapítvány kuratóriuma gyakorlatilag egyhangúan döntött úgy, hogy Farkas Zsófia szobra valósuljon meg.” A kompozíció A Nagy Halak Emlékezete címet viseli, az egyes darabjainak leghosszabb kiterjedése három, négy, illetve öt méter, egyenként 70 és 100 kilogramm közötti súlyú acélból és poliuretán-habból készült objektumok. Az alkotó így fogalmazott a szobrairól:

Játsszunk el a gondolattal. Volt hajdan egy világ, amelyben az egység és a természet szelleme uralkodott, e világot mágikus lények népesítették be, közülük valók a dunai nagy halak is. E lények, azaz a szellemeik most, 2017-ben visszatérnek ide Budapestre, hogy jelenlétükkel elékeztessenek minket: kölcsön kaptuk a helyet és az időt, amiben élünk, és egy nap el kell számolnunk mindezzel.

A szobrász hasonló, kisebb művei a vízen túl a Bálna “gyomrában” is láthatóak lesznek, Farkas Zsófi pop-up kiállításának megnyitója péntek este a Bálnában egyúttal a Dunapest fesztivál megnyitója is.

A legfurcsább program ugyanakkor kétségkívül az idén első alkalommal megrendezett futóknak szánt színház péntek és szombat este a Margitszigeten: a nézőkből verbuvált futóközösséget Sztarenki Dóra, illetve Elek Ferenc színművészek vezetik futva az egyes színeket bemutató állomások között, legfeljebb egy szigetkört megtéve. A kísérleti jellegű futódarabban közreműködik még a táncművész Grecsó Zoltán, illetve Horváth Kristóf „Színész Bob” is. Persze nem csak a fitteknek lesz színházi program, a Várkert Bazár tereiben rendhagyó színházi produkciókat mutat be többek között Dányi Viktória táncművész, a k2 Színház és a Dollár Papa Gyermekei társulat is. A Belgrád rakparton a hétvégén ingyenes rövidfilm-vetítések lesznek, ha például még mindig nem láttad az Oscar-díjas Mindenkit, most megteheted.

A Dunapest irodalmi programjai a Duna nemzeteket összekötő erejét szeretné megragadni, így a fesztiválon Térey Jánossal beszélget majd az irodalom határhelyzeteiről, kultúrák összefüggéseiről a horvát Miljenko Jergović, akit hazájában az olvasók az évtized legjobb írójának választottak. Parti Nagy Lajos hasonló hangulatban beszélget majd román írókollégájával, Cristian Teodorescuval a két ország folyó menti történelmének egymásra hatásairól. Lesznek ezen túl gasztro-programok is, például el lehet csípni egy adagot a hazánk egyik legjobbjának tartott halászléből: Budafokon, az AQB udvarán előzetes regisztráció után most bárki megkóstolhatja az érsekcsanádi Rév Csárdában készült levest.

A Dunapest fesztivál részletes programja a fesztivál honlapján érhető el.