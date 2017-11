Betiltják a hegymászást Ausztrália egyik legszebb hegyén

Az Uluru egy 348 méter magas és 863 méter magas sziklás képződmény Ausztrália közepén. A világörökség része, és a környék ősi törzseinek szent helye a lapos hegy. A turisták eddig viszont nem zavartatták magukat, hogy mennyire szent az Uluru, arra kirándultak, felmásztak a tetejére.

A törzsek, vagyis az aṉanguk és az ausztráliai nemzeti parkok szervezete megszavazta, hogy elég volt a hegymászásból, 2019 októberétől tilos az Ulurura mászni. A törzsek szentként tisztelik a hegyet, és nem tetszett nekik, hogy a turisták rongálják a környéket, odapisilnek, szemetelnek, levetkőznek. Bár eddig is tábla jelezte, hogy jobban örülnének, ha nem másznál fel az Ulurura, nemsokára be is tiltják.

A másik indok az volt, hogy meglehetősen sokan haltak meg az aṉanguk közelében, az 1950-es évektől mintegy harminchatan.

Még mehet az Ulurura, november végére 350 ezer egy jegy Sydney-be, onnan már csak egy köpés.

A borítóképen láthatja a hegyet előtérben Vilmos herceggel és Katalinnal. És ha már a brit királyi családnál tartunk, Diana is kirándult az Ulurunál még 1983-ban.

(Uproxx)

Kiemelt kép: Phil Noble – WPA Pool/Getty Images