Cápaembert bírságoltak meg a burkatörvény miatt

Se burka, se nikáb, se cápajelmez. Így értelmezik a rendőrök a törvényeket Bécsben.

Dánia is betiltja a burkát

Nemrég vezették be Dániában is azt a törvényt, ami Ausztriában egy picit régebb óta hatályos, nevezetesen a burkatiltó törvényt. Ez azt szabályozza, hogy milyen típusú öltözetben mehet ki valaki közterületre, de főleg az iszlám legkeményebb vonalával megy szembe, ami az arcot hálóval elfedő burkába vagy a csak szemeket láttatni engedő nikábba bugyolálja a nőket.

A jogszabálynak most egy cápajelmezes srác esett áldozatul egy bécsi plázában – írja a BBC News.

Ugyanis az osztrák szabályozás szerint az egész arcnak látszania kell, az illetőnek meg semmije sem látszott, maximum az uszonyai. Ezért azt a vállalkozást bírságolták meg, amelyik miatt be kellett öltöznie. A vállalkozás kiposztolta a szomorú, fejvesztett cápaember fotóját is a Facebookra azzal, hogy

az élet nem könnyű.

Heute waren wir bei der McSHARK Shop Eröffnung und haben mit unserem Hai Maskottchen eine Anzeige von der Polizei Wien… Közzétette: WARDA NETWORK – 2017. október 6.

Mellesleg egy járókelő mószerolta be őt a rendőrségnél. Állatmaszkos utcazenészek is erre a sorsra jutottak a BBC szerint, ezért a rendőrség is azt kéri már a döntéshozóktól, tisztázzák a jogszabályt. Eközben egy algériai milliárdos halloween-maszkban tüntetett a bécsi belügyminisztérium előtt. Megígért, minden nikáb vagy burka viselése miatt megbírságolt nő büntetését kifizeti majd.