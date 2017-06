Nagyot ünnepelhet ma Trump

71 éves az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke.

Donald Trump (aki egyébként John is) 1946-ban Queensben született, Frederick C. Trump és Mary Anne MacLeod gyermekeként (négy testvére mellett nevelkedett). Útjáról az elnöki székhez már sokan írtak, az kevésbé ismert, hogy már gyermekként annyira energikus volt, hogy 13 évesen beíratták a New York Military Academyre. Azt remélték, a szigor jó hatással lesz rá.

Elnöki politikája, legendás frizurája és a nőkkel kapcsolatos viszonya miatt lehet érdekes, hogy apai nagyapja (Friedrich) német bevándorlóként előbb borbély volt, majd vendéglőt, bordélyházat nyitott. Később New Yorkban szállodát vezetett, ingatlanokat vett. A vállalkozást Trump apja továbbvitte, a jelenlegi elnök ott tanulta ki az ingatlanos szakmát.

Trump 29 évesen már elnök

1975-ben lett a Trump Organization elnöke. A cég New York lerobbant részein kezdett ingatlanfejlesztésekbe, majd Trump belekóstolt a szórakoztató- és szépségiparba, még kisebb epizódszerepeket is vállalt különböző filmekben. A “Szellemképtelenség” című filmért övé lett az Arany Málna (a legrosszabb mellékszereplő díja), pedig önmagát alakította.

Ismerősei szerint Trumpnak a pénznél mindig is fontosabb volt a szereplés, sokan ezzel magyarázzák politikai szerepvállalását is. Karrierjét először demokrata színekben tervezte, de csaknem napra pontosan két éve, 2015. június 16-án már republikánusként jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.

Nárcisztikus

A világhírű Philip Zimbardo többször figyelmeztetett is arra, hogy egy nárcisztikus vezető milyen komoly veszélyt jelent a hatalomban, mert a pillanatnyi sikerért bármire hajlandó. John Gartner pszichiáter petíciót indított azért, hogy jelezze, Trump mentális betegsége miatt alkalmatlan a vezetésre. Trump kockázatvállaló, de naiv is. Ez derült ki abból a pszichológiai profilból, amit Putyin rendelt Trumpról.

Putyin pszichológiai elemzést rendelt Trumpról, az eredmény elég lehangoló Egyre nő az aggodalom a Kremlben. Trump folyamatos harcban áll, otthoni problémáit sem tudja megoldani.

Ez azonban nem változtat azon, hogy Trump becuccolhatott az Egyesült Államok elnökének mindenkori otthonába, ahol már együtt ünnepel vele harmadik felesége és ötödik gyermeke. Donald Trump egyelőre azzal szerzett magának örömöt a szülinapjára, hogy letiltotta az őt sokat bíráló Stephen Kinget a Twitteren.