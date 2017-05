Trump megfenyegette a kirúgott FBI-vezért

James Comey FBI-igazgató váratlan, és pont az orosz külügyminiszter látogatása előtti kirúgása nagyon komoly hullámokat vet az amerikai belpolitikában. Hogy a helyzet még feszültebb legyen, arról Donald Trump amerikai elnök is gondoskodott pénteken.

Trump a Twitterén közölte, hogy nehogy Comey ki merje adni a sajtónak a beszélgetéseiket – arra utalva, hogy azokat lehallgathatták. Mindez azért érdekes, mert felmerültek olyan pletykák, hogy Trump megválasztása után kétszer is arra kérte – az oroszok elnökválasztási beavatkozását túl mélyen vizsgáló – Comeyt, hogy nyilvánítsa ki felé a hűségét.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017