Hibát találtak az uniós pénzek nyilvántartási rendszerében, lassulhatnak a kifizetések

Nem akarnak szűnni a gondok az uniós pénzeket célba juttató, illetve nyilvántartó rendszer körül. A minap előfordult, mesélte a 24.hu egyik informátora, hogy a nyertes pályázónak ugyan elutalta az – uniós pályázatok végrehajtását irányító, menedzselő, ellenőrző – illetékes irányító hatóság a megítélt támogatást, tévedésből azonban a forintösszeget a nyertes devizaszámlájára utalták, ebből pedig nem kis kalamajka adódott. Ilyen utalást elvileg a rendszernek nem is szabadna engednie, mégis megtörtént.

Ez azonban csak egy példa arra, hogy közel sem stimmel minden az informatikai, illetve a nyilvántartási rendszerrel.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (Eutaf) jelenleg végzi a 2014-20-as operatív programok 2017. évi rendszerellenőrzését, a vonatkozó európai bizottsági útmutató alapján négyfokozatú skálán kell értékelni a rendszereket

– ezt már Dencső Balázs, az Eutaf főigazgatója ismerte el a 24.hu érdeklődésére, a további tájékoztatástól azonban elzárkózott, lévén, hogy folyamatban van az ellenőrzés.

A hazai és uniós pénzek felhasználása során keletkező adatok egységes nyilvántartási rendszere a FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer). Ennek vannak alegységei, az egyik a FAIR EUPR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere), amely a 2014-2020 közötti és azt követő időszakokban az EU által finanszírozott programok és projektek adatainak gyűjtését, rendszerezését és szolgáltatását biztosító pályázatkezelő alrendszer.

Az Eutaf ellenőrzése kiterjed erre is. Információink szerint pedig a hibák száma és jellege elért egy kritikus határt, olyannyira, hogy forrásaink elbeszélése szerint a komolyabb hibákról tanúskodó 3-as értékelés sem zárható ki a FAIR EUPR-ra vonatkozóan.

Az 1-es osztályzat jelentené, hogy minden a legnagyobb rendben működik, a 4-es azt, hogy azonnal le kell kapcsolni a rendszert, annyira durva és nagyszámú hibát hordoz magában. A Miniszterelnökség azonban kevésbé borúlátó. Lapunk érdeklődésére a Lázár János vezette tárcánál azt mondták, a Miniszterelnökség együttműködik az auditáló hatósággal, várhatóan augusztusban vagy szeptemberben zárul le az ellenőrzés. Emlékeztettek arra, hogy a tavalyi első teljes év után a négyfokozatú skálán – a kisebb hibákról, döccenőkről tanúskodó – 2-es osztályzatot kapott a FAIR EUPR.

Ha mégis a negatív forgatókönyv, a 3-as osztályzat állna elő, úgy az azt az üzenetet is közvetítené, hogy nem lehet pontosan tudni, mennyi uniós pénz is ment ki. A témában jártas forrásunk szerint az csak a kisebbik baj, hogy az az EU-támogatás is leállhat, amit éppen a nyilvántartási rendszer fejlesztésére vehet igénybe Magyarország. A komolyabb baj abból lehet, hogy a hibák miatt elvégzendő, akár hónapokig is eltartó informatikai fejlesztések idejére nagyon lelassul az egész országnak szánt uniós ezermilliárdok kifizetése. A késés pedig abban az értelemben húsba vágó is lehet, hogy mire újra fel tudna pörögni a kiutalás a nyilvántartási rendszer javítása után, a nagy építkezéseket az ősz végi-téli időjárás teszi lehetetlenné, jövő áprilisban pedig választás lesz. (A nagy pénzeket megmozgató útépítési, szennyvíz- vagy csatornázási beruházásoknak csak a kisebbik, időben első része a tervezés és az engedélyeztetés, a munka érdemi részét az időjárás befolyásolja.)

Egy másik információs rendszerből 18 milliárdos vita lett

Mit csinál az Eutaf? Az Eutaf az uniós támogatások második szintű ellenőrzését az Európai Bizottság módszertani iránymutatásai alapján végzi – ezt az intézmény közölte két éve. Meg azt is, hogy a bizottság az Eutaf munkáját minden évben folyamatosan, rendszeresen ellenőrzi, tevékenységét eddig minden évben megfelelőnek minősítette. Az Eutaf 2010 közepén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalból kiválva jött létre. Honlapjukon azt írják magukról, szakmai tevékenységében az Eutaf független az irányító hatóságoktól, közreműködő szervezetektől, az igazoló hatóságtól, illetve a kedvezményezettektől. A főigazgatóság a tevékenységének tervezése során, a módszerek kiválasztásában és a program végrehajtásában önállóan jár el, befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentéseket, amelyek tartalmáért felelősséggel tartozik.

A most problémásan működő FAIR és egy másik, az elmúlt hetekben egy 18 milliárdos ügy középpontjába került nyilvántartási, monitoring rendszer, az EMIR (Egységes Monitoring és Információs Rendszer) között van kapcsolódás. A 2003-ban létrehozott és azóta folyamatosan továbbfejlesztett EMIR egyes elemeit, moduljait is felhasználva hozták létre a FAIR-t, ami 2014 őszétől érhető el, de a FAIR jóval bővebb, több funkcióval bír, mint az elődje.

Emlékeztetőül: az Európai Bizottság szakemberei úgy vélték, 18 milliárdos, korábban az EMIR-re felvett uniós támogatást indokolt lenne visszakérni Magyarországtól. Az uniós pénzekért felelős miniszter, Lázár János pedig nyomban Dobrev Klárára, Gyurcsány Ferenc feleségére kente a felelősséget, és a Miniszterelnökség álláspontjához képest egy nap alatt 180 fokos fordulatot hajtott végre. A 18 milliárdos ügy egyik fontos szereplőjéről, Lázár beosztottjáról egy másik cikkünkben írtunk.