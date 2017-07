Sürgősen keressen valami vízpartot, különben ki fog égni az agya

A következő napokban a napsütésé lesz a főszerep, de az igazi buli jövő héten kezdődik, délutánonként ugyanis rekord közeli magasságokba emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőtől 36 fok lesz.

Szombaton országszerte sok lesz a napsütés, csak kevés gomolyfelhő képződik, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 között várható. Késő estére 19, 25 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap a többórás napsütés mellett a DUnántúlon lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből főként ott elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik, de zivataroktól függetlenül is megerősödik az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Hétfőn túlnyomóan napos idő várható kevés gomolyfelhővel, csapadék nem valószínű. A déli szél többnyire mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul.

