Egy egész populációt menthet meg ez a kötélhíd

Először dokumentálták, amint kötélhídon kel át egy forgalmas út felett egy súlyosan veszélyeztetett orangután. Bár elsőre bagatell dolognak tűnhet, a szakértők szerint ez az eredmény elképesztő jelentőséggel bír, és akár egy egész faj fennmaradásához is hozzájárulhat – írja a Guardian.

A szumátrai orangután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai Szumátra sziget északi részén élnek. Óriási fenyegetést jelent példányaira nézve az emberi tevékenység, amely elpusztítja, illetve átalakítja élőhelyeiket. A kötéhidak kihelyezése azonban segítheti őket az alkalmazkodásban.

A szumátrai orangutánok egyik, körülbelül 350 egyedet számláló populációját egy forgalmas autóút választotta ketté. A helyi lakosok számára ez egy nélkülözhetetlenül fontos infrastruktúrát jelent, az állatok számára viszont egy áthatolhatatlan határvonalat képzett. A természetvédők aggódva figyelték, hogy a populáció két fele elszakadt egymástól, ez ugyanis jelentősen megnövelte a beltenyészet kockázatát, ami idővel az egész populáció eltűnéséhez is vezethet.

2024-ben ezért egy kötélhidat húztak az út felé, amely biztosítja az orangutánok számára az átkelés lehetőségét, arra azonban két évet kellett várni, hogy valóban el is kezdjék használni. Egy mozgásérzékelős vadkamera idén lencsevégre kapta, amint az egyik példány átkel a hídon, és átjut abba az erdőrészbe, amelytől hosszú időre elszeparálták.