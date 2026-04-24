Eltűnt kultúra tárgyaira bukkantak Nemesvámosnál

A római kor előtti időkből származó leletekre bukkantak Nemesvámos határában a Laczkó Dezső Múzeum munkatársai. Az intézmény beszámolója szerint egy mezőgazdasági célú épület kivitelezése kapcsán végeztek régészeti megfigyelést és bontómunkát, ennek során kerültek elő a mára eltűnt kultúrához tartozó emlékek.
A térség egykor a Római Birodalom irányítása alatt állt, ám már jóval azelőtt is lakott volt. A régészek ezúttal főként a római kor előtti időkből hoztak felszínre tárgyakat, építményeket. Nagy számban kerültek elő például a késő rézkori Baden-kultúrához köthető, díszített kerámiatöredékek, de bronzkori eszközök is, például őrlőkő- és öntőforma-töredék. Utóbbi az egész leletanyag egyik legjelentősebb darabjának számít, homokkőből készült, és feltehetőleg egy ékszertípus előállításához használták.
A leletek túlnyomó része korabeli tároló-, vagy szemétgödrökből került elő. Ezek elsősorban állatcsontokat és kerámiatöredékeket tartalmaztak.
A lelőhelyen fémkeresővel egy 13. századi szlavón báni denárt is találtak, amely a felfedezéstől különállóan, szórványleletként értelmezhető.
Magyarország területe az őskor óta folyamatosan lakott, így viszonylag gyakran kerülnek elő határainkon belül a régmúlt emlékei.
