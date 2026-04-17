Az univerzum legrészletesebb térképe választ adhat egy régi rejtélyre

Létrehozták az univerzum legnagyobb térképét, ami 47 millió galaxist és galaxismagot foglal magában – írja a New Scientist.

A térképet egy öt évig tartó égboltfelmérés előzött meg, amelynek segítségével a kutatók véglegesíthetik a valaha készült legrészletesebb világegyetem-térképet. Az adatok segíthetnek megoldani a sötét energia látszólagos gyengülésének rejtélyét is.

Az arizonai Kitt Peak Nemzeti Obszervatóriumban található Sötét Energia Spektroszkópos Műszer (DESI) 2021 óta vizsgálja az eget. A kutatók eredetileg a felmérés alatt 34 millió galaxisról és galaxismagról terveztek adatokat gyűjteni, de a DESI hatékonysága meglepte a őket. A távolság miatt halvány galaxisok közül is sikerült néhányat megfigyelniük.

A kozmoszról alkotott korábbi térképek összesen 5 millió galaxist foglaltak magukba, de a DESI adatai közel tízszeresére bővítik az univerzumról alkotott ismereteinket.

A felmérés már véget ért, de az adatok elemzése egy évig is eltarthat, mielőtt a kutatók használni tudnák őket. A projekt még legalább két és fél évig folytathatja az adatgyűjtést, és a tudósok szerint van remény arra, hogy a DESI-t korszerűsítik,így a 2030-as évekig működő képes állapotban tarthatják.

Az adatok segítségével a tudósok összehasonlíthatják a galaxisok eloszlását a múltban és a ma elfoglalt helyzetükben. Ez új ismereteket hozhat a sötét energiáról, amely az univerzum 70 százalékát teszi ki. A DESI 2024-es adatai alapján azonban a sötét energia nem állandó, az idő múlásával gyengül. A műszer teljes adatbázisa lehetővé fogja tenni a jelenség további vizsgálatát.