Génmódosított fákkal erdősítette be a Góbi sivatagot Kína

Gumifával ültették be a Góbi sivatag egy részét – írja az Interesting Engineering. Az így létrejött erdőtől Kína azt reméli, hogy segítheti gazdasági függetlenedését.

A Góbi sivatag fásítása még 2016-ban kezdődött: a Northwest A&F Egyetem kutatói 14 hektárnyi területet ültettek be gumifával. Ennek eredményeként 2025-re a korábbi pusztaság sűrű, termékeny erdővé fejlődött. Annak érdekében, hogy a fák elviseljék a zord sivatagi körülményeket, a kutatók módosították a növény genetikai állományát.

A kínai gumifa (Eucommia ulmoides) kérgét régóta használják a hagyományos kínai orvoslásban, ráadásul ez a növény az ázsiai ország egyetlen természetes kaucsukforrása, ami a gumi legfontosabb alapanyaga.

Mivel Kína mára a világ egyik legnagyobb felhasználója a természetes guminak, hozzáférése a gumifákhoz kulcsfontosságú gazdasági kérdés számára. Kínának a gumira elsősorban hatalmas autóiparának fenntartásához van szüksége, ám a védelmi iparban is fontos anyagnak számít. Az ázsiai nagyhatalom 2025-ben a becslések szerint több mint 7 millió tonna gumit használt fel, amelynek több mint 85 százaléka külföldről érkezett.

Csu Mingcsiang, az egyetem szakértője szerint Kínában jelenleg 300 ezer hektáron termesztik a növényt, amely 2030-ra akár 3,3 millió hektárra is bővülhet. Így a jövőben Kínának kevesebb természetes gumit kell külföldről beszereznie, azonban ipara továbbra sem fog hiányt szenvedni belőle.