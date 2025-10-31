kutatástestmozgásférfiaknők
Kétszer annyit kell mozognia egy férfinak, mint egy nőnek – állítják a kutatók

2025. 10. 31. 09:58
A kutatók szerint a férfiaknak több mint kétszer annyi testmozgásra lehet szükségük a nőkhöz mérten ahhoz, hogy ugyanolyan mértékben csökkentsék a koszorúér-betegség kockázatát – írja a Guardian egy friss kutatás alapján. A tudósok azt találták, hogy a szívbetegségek kockázata 30 százalékkal csökkent azoknál a nőknél, akik hetente 250 perc testmozgást végeztek.

Ezzel szemben a férfiaknak hetente 530 percet, azaz közel kilenc órát kellett volna mozogniuk ugyanezen hatás eléréséhez.

A kutatásban 80 243 olyan résztvevőt vizsgáltak, akik nem rendelkeztek koszorúér-betegséggel. Ebben a csoportban azoknál a nőknél, akik elérték a heti 150 perces testmozgási célt, 22 százalékkal alacsonyabb volt a szívbetegség kialakulásának kockázata a nyolcéves követési időszak alatt. A férfiak esetében ez az arány azonban mindössze 17 százalék volt.

További elemzéseik kimutatták, hogy a nők heti 250 perc testmozgással 30 százalékkal csökkenthetik a szívbetegségek kockázatát, míg a férfiak csak heti 530 perc testmozgással érhetik el ugyanezt az előnyt. A legmegdöbbentőbb eredmény több mint 5000, már koszorúér-betegségben szenvedő férfi és nő adataiból derült ki. Itt a kutatók szerint a követési időszak alatti halálozás kockázata háromszor alacsonyabb volt azoknál a nőknél, akik elérték a heti testmozgási célt, mint a hasonlóan aktív férfiaknál.

A férfiakhoz képest a nők ugyanolyan egészségügyi előnyöket tapasztalnak, mindössze feleannyi testmozgással. Az eredmények ösztönözhetik a nőket a fizikai aktivitásra

– írják a szerzők a Nature Cardiovascular Research folyóiratban. Egyelőre nem világos, hogy a testmozgás miért előnyösebb a nőknek, mint a férfiaknak, de a tudósok szerint a nemi hormonoknak, az izomrostoknak is lehet köze hozzá, ahogy és a cukor energiatermelés céljából történő lebontásának is.

