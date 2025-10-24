Mi történne, ha rémfarkasokat és mamutokat engednének szabadon?

A Colossal Bioscience arról vált híressé – vagy inkább hírhedtté –, hogy kipusztult állatfajok „feltámasztását” ígéri. Sőt, a saját fogalmai szerint nem is csak ígéri, áprilisban ugyanis megszületett három óriásfarkas, Romulus, Remus és Khaleesi, a hír futótűzként száguldott végig a világsajtón, a kölykök fejlődését azóta is komoly nemzetközi figyelem kíséri. Rajtuk kívül azonban a cég listáján szerepel még egyebek mellett a gyapjas mamut, az erszényes farkas – más néven tasmán tigris –, az óriásmoa vagy a kedves külsejű, röpképtelen madár, a dodó.

A 24.hu-n szeptemberben jelent meg egy interjú Ben Lamm-mel, a cég társalapítójával, amelyben a vállalkozó azt részletezte, hogy az „újjászületett” fajokat szeretnék visszatelepíteni az egykori élőhelyükre, az úttörő folyamat során pedig a természetvédelemben, egészségügyben, genomikában és más területeken szintén hasznot hajtó technológiákat fejlesztenek.

Elsőre nyilván mindenkin úrrá lesz a hurráoptimizmus. Ki ne szeretne igazi mamuttal találkozni, élőben látni a dodót vagy a Trónok harca rémfarkasait? Sőt, az embert szekunder szégyenérzet tölti el az erszényes farkas utolsó élő példányait nézve megfakult, régi mozgóképeken – hiszen mi töröltük el őket a föld színéről.

Csakhogy ez nem ilyen egyszerű, a vállalatot igen sok kritika éri, a hivatkozott interjú egyik vezérgondolata is az, hogy az emberiség istent játszik. Tegyük hozzá, hogy a fajfeltámasztás a cég kommunikációjában is erős marketing, tudományos körökben fenotípusokról beszélnek, ami azért más. Itt és most nem célunk a Colossal tevékenységének értékelése, sem a kihívások elemzése, csupán arra voltunk kíváncsiak, mit gondol egy mély ökológiai szaktudással rendelkező biológus a fajok „feltámasztásáról”, evolúciós szerepéről és a természetbe való visszahelyezéséről.

Dr. Rózsa Lajossal, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos tanácsadójával beszélgettünk.

Nevezhetnénk jegesmedvének is

A Jurassic Park bemutatása óta laikus tömegek dogmatikus tudáseleme, miszerint egy csepp vérből újraalkotható bármilyen ősi élőlény, életre kelthetők a kövületek, feltéve, ha sikerül tökéletes állapotban megőrződött DNS-mintát találni. A valóságban azonban ilyen nem létezik, nézzük az élő bizonyítékként tálalt óriásfarkast.