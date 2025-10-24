időjárásszombatoktóber 25
Tudomány

Mutatjuk, milyen időre számíthatunk holnap

Farkas Norbert / 24.hu
admin Birkás Péter
2025. 10. 24. 20:35
Farkas Norbert / 24.hu
Jó hír: estére várható jelentősebb csapadék.

A kiderül.hu előrejelzése szerint október 25-én, szombaton nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek kezdetben csak időszakosan zavarhatják a napsütést, viszont kora délutántól már egyre jobban befelhősödik majd az ég.

Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont – nagyobb eséllyel a déli országrészben – megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.

