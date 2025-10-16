Vaddisznók tomboltak egy izraeli iskola udvarán

Két vaddisznó száguldott keresztül egy izraeli középiskola udvarán október 15-én reggel. A helyi Ynet hírportál beszámolója szerint az állatok két diákot könnyen megsebesítettek, egy weboldalukon található videón látszik, amint az egyik diákot elsodorja egy rohanó vad.

A hatóságok úgy nyilatkoztak, az eset szokatlan és meglepő, ugyanakkor találtak rá logikus magyarázatot. Az incidens előtt kéthetes iskolai szünet volt Izraelben, az állatok ekkor mehettek be az üres intézmény területére, ahol feltehetőleg élelmet kerestek. A később visszatérő diákok zaja aztán felverte és megijesztette a jellemzően éjszakai életmódú, nappal alvó vaddisznókat, amelyek pánikszerű menekülésbe kezdtek.

A vaddisznók gyakori állatok Izrael északi részén, ahol az iskola is található, az ehhez hasonló emberek és vaddisznók közötti interakciók viszont ritkának számítanak az országban.

A vaddisznók Magyarországon is az emberek közelében élnek, és nem is ritka, hogy betévednek a városokba. Hogy ennek mi az oka, és mit tehetünk ilyenkor, arról alábbi cikkeinkben írtunk részletesen:

Ez pedig a budai hegyvidéki vaddisznóhelyzetről szóló friss videónk: