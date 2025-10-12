falumagyarországrekordtelepülés
Ez Magyarország leghosszabb nevű települése

2025. 10. 12. 10:48
Magyarország bővelkedik a hosszú településnevekben, így joggal merül fel a kérdés, hogy melyik a rekorder. Korábban ezt a címet Reformátuskovácsháza tudhatta magáénak, ez azonban ma már Mezőkovácsháza része. Az egyik leghosszabb nevű település Magyarországon ma Jászfelsőszentgyörgy 16 betűvel.

Chernelházadamonya azonban még ennél is hosszabb, 17 betűből áll.

Romániában ennél vannak hosszabb településnevek is. A 22 betűs Nyugotifelsőszombatfalva és Keletifelsőszombatfalva sokáig rekorder volt, de ezek Reformátuskovácsházához hasonlóan már nem önálló települések. Van azonban két olyan település, amely 19 betűjével megelőzi a magyarországi versenytársakat is. A két 19 betűs település:

  • Szépkenyerűszentmárton
  • Homoródkarácsonyfalva

A világ leghosszabb nevű települése, Észak-Walesben, Anglesey szigetén, a Menai-tengerszoros mellett található. Ennek neve: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – ez 58 karakter hosszú, de ez walesi nyelven csak 51 betűnek számít, mivel az ll és ch egy-egy betű, mint a magyar ly vagy cs.

