Rusvai Miklós a majomhimlőről: nem tudjuk, mikor lép ki a veszélyesebb, I-es típus Afrikából

admin Lugosi Péter
2025. 09. 22. 18:44
Nagyjából egy éve hirdetett legutóbb globális vészhelyzetet az Egészségügyi Világszervezet a majomhimlő miatt. A nemzetközi fellépésnek és a vakcinációnak köszönhetően azóta sikerült jelentősen korlátozni a világszintű terjedést, szórványosan viszont továbbra is rendszeresek az esetek, Közép-Afrikában pedig mintha még erősödne is a járvány. Rusvai Miklóst kérdezzük a majomhimlő aktuális helyzetéről.

„Hogy a globális vészhelyzet kihirdetése sikeres volt-e, az a pohár félig tele van vagy félig üres esete.

Mindenesetre azt gondolom, továbbra is indokolt a fokozott készültség fenntartása

– értékeli a 24.hu-nak dr. Rusvai Miklós nyugalmazott állatorvosi virológus a majomhimlő (mpox) körüli helyzetet.

Nagyjából egy évvel ezelőtt, 2024 augusztusában bejárta a világsajtót a hír: globális veszélyhelyzetet rendelt el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a majomhimlő új altípusa miatt, akkor részletesen írtunk arról, pontosan mit jelent ez. A lényeg dióhéjban ilyenkor a koordinált nemzetközi fellépés – bár maga a kifejezés a laikus számára aggasztónak tűnhet, a globális vészhelyzet önmagában nem takar olyanfajta krízist, mint amilyen a Covid-19-pandémia volt.

A bejelentés nem volt példátlan, 2022-ben ugyanúgy a mpox világszintű előretörése miatt hirdették ki a vészhelyzetet, akkor az európai és hazai esetek kapcsán Kemenesi Gábor virológussal, a Pécsi Tudományegyetem munkatársával beszélgettünk a terjedés módjáról. Ezt az állapotot az esetszámok csökkenése miatt 2023 májusában szüntette be a WHO.

Rusvai Miklós szerint a vészhelyzet fontos technikai lépése a vakcinakészletek felszabadítása.

A majomhimlő ellen a fekete himlő ellen kifejlesztett védőoltást használják, utóbbi betegség egyike azon két fertőzésnek, amelyet sikerült világszinten kiirtani.

„A feketehimlő-vakcinákat zárolt vakcinabankokban tartják, a készleteket csak akkor lehet használni, ha vészhelyzetet hirdetnek.

