Világjárvány az új koronavírus – mit jelent ez pontosan?

Szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is világjárványnak, vagyis pandémiának minősítette az új koronavírust, és felhívta a figyelmet arra, hogy a következő hetekben valószínűleg a megbetegedések számának drasztikus növekedésére és a halálozások számának emelkedésére kell majd számítanunk. Ez elég rosszul hangzik, de Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO etióp főigazgatója arról is beszélt, hogy a pandémia kihirdetésének egyik célja az, hogy még jobban felhívja az érintett országok figyelmét arra: cselekedni kell, mert a vírus terjedése még megállítható.

Legutóbb 2009-ben hirdetett világjárványt a WHO, ekkor a H1N1 miatt szólította fel az országokat a komolyabb intézkedésekre. Idén január 30-án csak globális népegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, most valószínűleg az egyre gyorsabb európai terjedés miatt hirdették ki a pandémiát. Gebrejeszusz szerint

a járvány súlyossága, a terjedés üteme és a tétlenség riasztó szintje volt az, ami ilyen döntésre sarkallta a szervezetet.

Egyébként ritkán használják a pandémia kifejezést, mert felesleges pánikot kelthet.

Az, hogy mi számít pontosan világjárványnak, nincs kőbe vésve: az influenzával kapcsolatban úgy határozta meg a WHO, hogy egy olyan fertőzésről van szó, ami majdnem egy időben zajlik világszinten. Alapvetően emberekre kell veszélyesnek lennie, és emberről emberre kell terjednie. Több kritika érte már a WHO-t amiatt, hogy nincs hivatalos meghatározása a világjárványnak, de egyelőre a világszervezet az éppen aktuális helyzet alapján dönti el, érdemes-e kihirdetni a pandémiát, nincs hivatalos kritériumminta, amiknek meg kell felelnie.

“81 countries have not reported any #COVID19 cases, and 57 countries have reported 10 cases or less.

We cannot say this loudly enough, or clearly enough, or often enough: all countries can still change the course of this pandemic”-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020