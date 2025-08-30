időjárásfigyelmeztetésfelhőszakadáseső
Tudomány

Figyelmeztetés: óriási eső várható Zalában

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 30. 18:53
Mohos Márton / 24.hu

Szombat éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Zala vármegye területére a HungaroMet. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a vármegyében felhőszaladás alakulhat ki, az intenzív záporokból, zivatarokból

rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém vármegyék területén, itt rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Emellett zivatarok veszélye miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala vármegyék területén.

Korábban itt írtunk arról, hogy szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon. A cellákat eleinte kísérhetik viharos lökések (60-80, kis eséllyel > 80 km/h), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd késő estétől egyre inkább a jelentős csapadék (> 10-20 mm) és a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50-70 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen.

