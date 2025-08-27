új fajkígyókígyókfarkaskígyó
Ismeretlen kígyó bújt elő egy barlangból a kutatók szeme előtt

2025. 08. 27. 13:16
Korábban ismeretlen kígyófajra bukkantak Vietnám védett, háborítatlan karszterdőiben a kutatók. A titokzatos állat éjszaka mászott elő egy barlang nyílásából, és azonnal célba vett egy közeli gyíkot – számolt be róla a Miami Herald.

A szakértők későbbi vizsgálatokkal megerősítették, hogy a Phong Nha-Ke Bang Nemzeti Parkban látott hüllő egy teljes új fajba tartozik, amely a karszt farkaskígyó (Lycodon calcarophilus) nevet kapta. Leírások szerint ez a csúszómászó ügyes ragadozó, amely meglepő gyorsasággal mozog, és képes fára is mászni.

Körülbelül félméter hosszúra nő, hátán fekete és krémszínű sávok váltják egymást. A kutatók úgy gondolják, meglehetősen ritka állatról lehet szó, mivel csak nagyon kevés példányát sikerült megfigyelniük.

