Ijesztően felgyorsult az Antarktisz olvadása a turisták miatt

A növekvő turizmus is gyorsítja a hó olvadását az Antarktiszon, ahol leginkább az emberi tevékenység nyomán 40 év alatt a tízszeresére nőtt a nehézfémeket tartalmazó szálló por koncentrációja – írja az MTI a Nature Sustainability tudományos szaklapban megjelent tanulmány alapján.

A kutatás szerint mivel az emberi jelenlét egyre hangsúlyosabbá vált, a járművekből, például autókból és hajókból származó szennyezőanyagok mennyisége is megnőtt a levegőben, így a króm, a nikkel, a cink és az ólom mértéke is. Raul Cordero, a tanulmány egyik szerzője szerint az ilyen jellegű szennyeződés felgyorsítja a hóréteg olvadását, ami megmagyarázza, miért olvad gyorsabban a hó a turisták által kedvelt helyeken.

Egyetlen látogató mintegy 100 tonnával gyorsíthatja az olvadást

– jelentette ki.

A közzétételt megelőzően tudósok egy csapata, köztük chilei, német és holland szakértők négy éven át csaknem 2000 kilométert utaztak a kontinensen a szennyezés kiterjedését kutatva. A tanulmányban némileg önkritikus jelezték, hogy a tudományos expedíciók is hozzájárulnak az olvadáshoz, és mivel ezek rendre tovább tartanak, mint a sima turisztikai utak, a környezetre gyakorolt hatásuk akár tízszer nagyobb is lehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy történtek előrelépések az Antarktisz megóvása érdekében, amelyek közt kiemelték a nehéz fűtőolajokra, a petróleumszármazékokra vonatkozó tilalmat, valamint a vegyes üzemanyagú hajók beutazási korlátozását is.

A kontinens az éghajlatváltozás miatt egyébként is gyorsan veszít tömegéből: a NASA adatai szerint 2002 óta évente mintegy 135 milliárd tonnányi hó és jég olvad le az Antarktiszról. A térségbe turistautakat szervező International Association of Antarctic Tour Operators adatai szerint ezzel szemben az utóbbi 20 évben a kontinensre látogató turisták száma 20 ezerről 120 ezerre nőtt.