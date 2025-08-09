-5 fokot mértek a Bükkben

Ahogy újra megnyugszik időjárásunk, úgy térnek vissza a hajnali fagyok a Bükk-fennsíkon található töbrökbe. A terület már az őszre készül, hosszabbodnak az éjszakák és a potenciális nettó kisugárzási periódusok időtartama is növekszik, több idő áll rendelkezésre a hűlési periódusban – írja Facebook-bejegyzésében ME Földrajz-Geoinformatika Intézet.

Péntekre virradóra a léghőmérséklet 21 órától 7 óráig fagypont alatt volt a 2 méteren monitorozott légrétegben, ami 10 órát jelent. Ennek hatására pedig

a Mohos-töbörben -5,4 Celsius-fokot mértek.

A bejegyzés kitér rá, hogy az előző és az adott éjszaka légköri paraméterei mellett ennél 2-3 fokkal alacsonyabb érték is lehetséges lett volna, ami a szélzavarásnak köszönhetően nem következett be. Ennek ellenére az állomás 2022-es telepítése óta az egyik legalacsonyabb augusztusi értékről beszélünk, ezzel az idei nyár harmincadik fagyos napját regisztrálta a Mohos állomás.