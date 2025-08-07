időjáráselőrejelzéshidegreggel
Szokatlanul hideg volt a reggel, pénteken is hasonlóra lehet számítani

Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
24.hu
2025. 08. 07. 09:32
Megnyugodott felettünk a légkör, de még nem érkezett meg az enyhébb, melegebb légtömeg. A hidegfront nyomán hűvös reggelre ébredtünk: Zabarban 5,2 fokot, Bakonybélben pedig 5,4 fokot mértek – írja az Időkép.

A mai napra vonatkozó hidegrekord nem volt veszélyben, azt Fügöd tartja 1987 óta 3,8 fokkal.

Összességében a Dunántúlon volt a leghidegebb, illetve az északi völgyekben, itt sok helyen 10 fok alá ment a hőmérséklet. Péntekre virradóra szintén előfordulhatnak még 10 fok alatti értékek, 8 és 17 fok közötti minimumokra van kilátás.

A vízpartokon, valamint a belvárosokban ennél egy kicsit melegebb, míg az északi völgyekben egy picit hidegebb lehet. Szombaton 10-17, míg vasárnap reggel már 13-22 fok közötti minimumokra készülhetünk.

