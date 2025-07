Járványügyi kockázattal jár a rezisztencia jelenléte a hazai szúnyogoknál – állítja Kemenesi Gábor virológus

Miután nemrégiben beszámoltunk róla, hogy Kemenesi Gábor virológus egy friss jelentésre alapozva azt állítja, a szúnyoggyérítésekkor Magyarországon használt szer, a deltametrin agykárosodást okozhat a magzatokban és a fejlődő gyerekekben, a katasztrófavédelem által megbízott Corax-Bioner Zrt. szúnyoggyérítő konzorcium vezetője több pontban is vitatta a Pécsi Tudományegyetem szakértőjének állításait.

A Junior Prima-díjas magyar biológus, víruskutató most válaszolt is ezekre, kiemelve: a cég vezetője valótlanságokat állít.

Mint írja, a deltamethrin több tucat szakirodalmi folyóiratban megjelent és lektorált kutatási eredmény szerint toxikus a fejlődő idegrendszerre, magzati korban, születés után fejlődő korban és felnőtt korban is befolyásolja az idegrendszer normális működését melegvérű állatokban. A melegvérű állatok kísérletei ilyen formán a legközelebbi elérhető vizsgálati eredmények, hogy következtetéseket vonjunk le a lehetséges emberi hatásokról, így megdöbbenéssel olvasta azt „a könnyelmű és valótlanságokkal tarkított nyilatkozatot”, amellyel próbálják aláásni az aggodalomra okot adó tudományos eredmények jelentőségét.

A közlésben a PAN, valódi tudományos adatokat listáz, melyeket a nyilatkozat szerint a gyérítésért felelős konzorcium elmulasztott megtekinteni. Ez véleményem szerint súlyos szakmai hiba, hiszen ezek a vállalkozók felelnek a szer kijuttatásáért

– írta Kemenesi, hozzátéve: valótlanság, hogy kijelentését csupán a PAN közlésére alapozza, ugyanis az abban listázott tudományos közleményeket vette alapul.

A másik vitatott pont kapcsán kiemelte: a szer valóban engedélyezve van az EU területén, ám az országok döntő többsége szigorúan szabályozza a kijuttathatóságot. Magyarországon, virológiai, toxikológiai, ökológiai és egészségügyi gázmester szakemberek is értetlenül állnak a túlhasználat előtt, melynek az elmúlt évtizedben számos szakmai konferencián és fórumon hangot is adtak. A listázott tanulmányok döntő többsége alacsony, vagy extrém alacsony dózist használ, így a hazai túlhasználattal kombinálva valóban aggodalomra ad okot a hazai gyakorlat és nem csupán csekély mértékben.

A Pécsi Tudományegyetem szakembere végül jelezte: vizsgálatukban kimutatták, hogy a dalos szúnyog több hazai populációja is rezisztens a piretroidokra, amely a csípésártalomban is az egyik jelentős fajunk, valamint fő vektora a hazánkban is jelenlévő Nyugat-nílusi láz vírusának.

A rezisztencia jelenléte a hazai populációkban járványügyi kockázattal jár, melyre virológusként kötelességem felhívni a figyelmet

– írta, hozzátéve, hogy eredményeiket az NNGYK felé is jelentették, valamint nemzetközi tudományos szaklapban publikálták. Kemenesi szerint a hazai irányelvek alapján a gyérítést végző vállalkozóknak kötelességük felhagyni a szer használatával, amennyiben a rezisztencia kialakulása gyanítható. Éppen ezért várják a feltárt rezisztencia okán a kezelések korlátozását vagy beszüntetését és a szer hatástalanságát vizsgáló folyamat jegyzőkönyveinek nyilvánossá tételét.