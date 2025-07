Elpusztult a világ legöregebb elefántja

Elpusztult a világ legöregebb, 100 évnél is idősebb elefántja – írja az IFLScience. Ugyan az elefántok közismerten hosszú életűek, Vatsala különösen idős volt, a kutatók egyetlen ázsiai elefántról sem tudnak, amely ilyen kort élt volna meg.

A példány július elején pusztult el a közép-indiai Panna Tigrisrezervátumban. Anupam Sarma, az indiai erdészeti szolgálat munkatársa közösségi oldalán búcsúzott a park matriarchájától, a nőstény fajtársai mellett az emberek számára is sok segítséget jelentett.

With heavy hearts, we bid farewell to Vatsala, >100-old matriarch of Panna Tiger Reserve. Her gentle presence inspired awe in all who met her. Thank you, Vatsala, for countless rescue operations & nurturing many Elephant calves. Your legacy lives on. 🐘🙏 pic.twitter.com/DJ9vmhoGPl

— Anupam Sharma, IFS (@AnupamSharmaIFS) July 8, 2025