Kétéves gyermeket vett fel tagjai közé a Mensa

Az eddigi legfiatalabb tagjával bővült a Mensa egyesülete – írja a ScienceAlert. A brit Joseph Harris-Birtill csupán kétéves, de már könyveket olvas, a morzeábécével és a görög ábécével egyaránt ismerkedik, emellett a periódusos rendszer iránt is érdeklődést mutat.

Fiuk képességeit felismerve a szülők, Rose és David a Mensa brit szervezetéhez fordultak fejlesztési tanácsokért. A csoport nemcsak támogatást nyújt a családnak, hanem be is fogadta a gyermeket a közösségbe.

Mint ismeretes, a Mensa a legmagasabb IQ-jú személyek szervezete.

Joseph bekerülésével rekordot döntött: 2 évesen és 182 naposan vált taggá.

Az eddigi csúcstartó a Kentuckyból származó Isla McNabb volt, aki 2023-ban 2 évesen és 195 naposan csatlakozhatott.

