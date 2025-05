Először sikerült megörökíteni ezt a rejtélyes állatot

Először készült felvétel a világ egyik legnagyobb patkányfajáról – számolt be róla a Live Science. Az alhavasi pápuapatkányt (Mallomys istapantap) mintegy 40 éve fedezték fel, ám csak most sikerült megörökíteni.

Az alhavasi pápuapatkány példányai jókorára nőnek: farokkal együtt elérhetik 85 centiméteres hosszúságot, testtömegük pedig 2 kilogramm is lehet.

1989-ben írták le önálló fajként múzeumi maradványok alapján, de a vadonban egészen mostanáig nem látták.

Egy idén megjelent tanulmány írója, a cseh František Vejmělka azonban lencsevégre kapta példányai természetes élőhelyükön. A Cseh Tudományos Akadémia munkatársa hat hónapot töltött Új-Guinea hegyvidékein, ahol az alhavasi pápuapatkány őshonos, expedíciója végéhez közeledve pedig sikerült rábukkannia a sosem látott állatra.

Ez a patkányfaj 2450-3850 méteres magasságban él, többnyire hegyvidéki erdőkben és éjszakai életmódot folytat. Nehezen megközelíthető élőhelye és kiváló rejtőzködőképessége miatt kutatása kifejezetten nehéz, így nem is tudunk sokat róla. Ismereteink szerint főleg növényekkel táplálkozik, sűrű, gyapjas bundát visel és éles metszőfogai vannak.

Vejmělka féléves expedíciója során több mint 60 rágcsáló- és erszényesfajt figyelt meg a Mount Wilhelmen, Pápua Új-Guinea legmagasabb hegyén. A helyi őslakostörzsek segítségével mozgásérzékelő vadkamerákat is kihelyezett a területen, amelyeknek köszönhetően sikerült videóra vennie az alhavasi pápuapatkányt.

A felvételeknek köszönhetően számos új dologra derült fény az állat életmódjával kapcsolatban, például arra, hogy napközben föld alatti üregekben bujkál, ahonnan csak éjszaka bújik elő. Ekkor fákra mászik és növényi részeket kezd fogyasztani.

Elképesztő, hogy egy ennyire nagy és feltűnő állatot ilyen keveset tanulmányoztunk

– mondta Vejmělka, aki azt is kiemelte, hogy az őslakos vadászok nélkül sosem sikerült volna rábukkannia a rejtélyes fajra.

Az alhavasi pápuapatkány esete kiválóan rávilágít arra, milyen keveset tudunk még ma is bizonyos ökoszisztémákról. Nem csoda, hogy a kutatók minden évben több ezer új fajt fedeznek fel. Pápua Új-Guinea élővilága kiemelkedően sokszínű és bővelkedik a tudomány számára ismeretlen fajokban is. Fred Kraus zoológus idén például több tanulmány is publikált az ország területén felfedezett kígyófajokról.