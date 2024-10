Halálra gázolták a világ leghíresebb grizzly medvéjét

Elpusztult a világ leghíresebb grizzlyjének tartott medve a Grand Teton Nemzeti Parkban – írja az IFLScience. Az állat október 22-én, éjszaka vesztette életét, miután elütötte egy autó az országúton.

A Grizzly 399-ként azonosított állat 1996-ban született, 2001-ben egy kutatócsoport jeladós nyakörvet rakott rá, ők adták neki a nevet is. Grizzly 399 körülbelül 2 méter magas volt és 181 kilogrammot nyomott. Többek között arról vált ismertté, hogy 28 évével a Nagy Yellowstone Ökorendszer legidősebb szaporodó grizzly medvéje volt. 2004 óta 18 utódnak adott életet, amelyek közül 8 megérte a felnőttkort is. Egyik, csupán egy éves bocsa a balesetkor is vele lehetett, ám az ő holléte jelenleg ismeretlen.

Grizzly 399 népszerűségét az is mutatja, hogy a neki dedikált Facebook- és Instagram-profilok több tízezer követővel büszkélkedhetnek. Valószínűleg ő lehetett a világ legtöbbet fotózott grizzlyje, ami annak tudható be, hogy rendszeresen ólálkodott utak és települések környékén.

Ez a szokása feltehetőleg azért alakult ki, hogy megvédje kicsinyeit az agresszív hím medvéktől, akik jellemzően az erdők emberektől távoli részeiben élnek. Végül azonban az autóutak körüli kóborlás okozta vesztét.