1400 éves növényre bukkantak Finnországban

A világ eddig ismert legrégebbi, egészen pontosan 1403 éves tengerifüvét (Zostera marina) fedezték fel Finnországban a tengeri növények életkorának meghatározására kidolgozott új módszer segítségével, írja az MTI.

A kutatásban résztvevő német, angol és amerikai tudósok a megtermékenyítés nélkül, önmaguk klónozásával szaporodó, víz alatti tengerifű mezők teljes genom információnak összehasonlításával, genetikai mutációik számát mérve határozták meg nagy pontossággal legidősebb ilyen növény korát. A fajokon belül ugyanis a változatlan mutációk sokasodási rátája állandó, megfelel a spontán mutációkénak, és a fajták közötti különbözőségek abszolút idő szerint növekednek.

Ez az első valóban megbízható becsléssel történő meghatározása egy önmaga klónozásával létrejött egyed életkorának

– mondta Thorsten Reusch kutató, a kutatás vezetője.

A Nature Ecology & Evolution című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a többsejtű klónozódó fajoknál alkalmazható úgynevezett sztomatikus molekuláris óra elnevezésű módszer segítségével a kutatók világszerte húsz tengerifű-populációt tanulmányoztak. Ezek „óráját” összehasonlították a mesterségesen tenyésztett tengerifű egyedekével (4, illetve 17 év), és megállapították, hogy a Balti-tengernél, a finn partok közelében található az eddig ismert legöregebb tengerifű, amelynek életkora 1403 év.

A kutatók szerint a növények korának meghatározása révén fontos információkhoz juthatnak az ökoszisztémák működéséről és az öregedés folyamatáról a természetben.

A tanulmány vezetője emellett arra is kitért, hogy a technológiával lehet, hogy még régebbi, akár 10 ezer éves vagy annál is idősebb vízinövényeket is fel lehet majd fedezni.

Az üledékekben lerakódott virágok, a magok és a gyökértörzsek révén szaporodva a tengeripázsit-populációk fontos tengeri környezetet alkotnak más organizmusok számára, és megkötik a szén-dioxidot. Ellenállóképessége dacára a tengerifű számos európai országban veszélyeztetettnek számít. A különböző iparágak szennyezése, valamint a tengervíz éghajlatváltozás okozta magas hőmérséklete ugyanis súlyosan fenyegeti a tengerifű-populációkat: a Balti-tenger nyugati részén például az elmúlt száz év során a tengeri pázsitok mintegy 60 százaléka kipusztult.