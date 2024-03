200 éve kihaltnak hitt bálnát fotóztak le

Hihetetlenül ritka eseménynek voltak a szemtanúi azok a tudósok, akik egy szürke bálnát figyeltek meg Új-Anglia közelében. Ilyen állatot már több mint 200 éve nem láttak az Atlanti-óceán ezen részén, ezért úgy hitték, hogy már ki is haltak ebben a régióban – írja a Live Science.

A szürke bálnák (Eschrichtius robustus) pettyes, szürke testükről ismertek, illetve arról, hogy nincsen hátúszójuk. Egyedei akár a 15 méteres hosszúságot is elérhetik és átlagosan mintegy 41 000 kilogrammot nyomnak.

A kutatók március elsején pillantották meg egyiküket, amikor egy drónnal pásztázták az óceánt. A látszólag vadászó vízi emlős Massachusetts partjaitól 48 kilométerre tűnt fel, fényképet is sikerült készíteni róla. A szakértők már ekkor sejtették, hogy egy szürke bálnát láttak, ami be is bizonyosodott miután részletesen megvizsgálták, és más tudósoknak is megmutatták a fotókat.

Az egyik kutató, Kate Laemmle elmondta, nagyon izgatottak, mivel olyasminek lehettek szemtanúi, aminek évszázadok óta senki: egy olyan állatot láttak, amelynek nem is szabadna léteznie ezekben a vizekben.

A szürke bálnák meglehetősen gyakoriak a Csendes-óceánban, az Atlanti-óceán ezen részén viszont utoljára a 18. században láttak. Egyelőre nem tudni, hogy ez a példány miért vándorolt ilyen messzire, de a szakértők szerint a klímaváltozásnak köze lehet hozzá.