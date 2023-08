Olyan forróság van, hogy szétesnek a kaktuszok Amerikában

Ez a nyár olyan meleg, hogy néhol már a kaktuszok is nehezen viselik el – írja az IFLScience. Az idei július a valaha mért legmelegebb hónap volt a Földön, ennek fényében nem meglepő, hogy egy amerikai botanikus kert arról számolt be, már alig bírják a hőséget sivatagi növényeik.

A létesítmény elmondta, hogy sok kandeláberkaktuszuk a kiszáradás jeleit mutatja, sárgás, illetve barna színűvé váltak és némelyikük már az „ágait” is elvesztette.

A botanikus kert az arizonai Phoenixben található, amelyet múlt hónapban erős hőhullám sújtott, ezért 31 napon keresztül 43 Celsius-fok feletti volt a napi maximum hőmérséklet. Az ilyen mértékű hőség kifejezetten káros az emberek számára, de úgy néz ki, hogy már a forrósághoz szokott sivatagi növények is nehezen viselik.

A kaktuszok számára nem a magas nappali hőmérséklet okoz problémát, hiszen a sivatagokban a 43 Celsius-foknál jóval magasabbat is elviselnek, hanem az éjszakai hőség. A sivatagokban bár napközben az 50 Celsius-fokot is könnyen meghaladja a hőmérséklet, éjszaka akár fagypont alá is csökkenhet, Phoenixben viszont nem esett 32 Celsius-fok alá még éjjel sem.

Kandeláberkaktusz A Mexikóban és az Egyesült Államokban őshonos saguaro, vagy kandeláberkaktuszok 12 méteresre is megnőhetnek is több száz évig élhetnek. Ezek a növények a világ legismertebb kaktuszfajai közé tartoznak, hiszen a western filmek elengedhetetlen kellékeinek számítanak.