Millió éve nem volt annyi szén-dioxid a légkörben, mint 2021-ben

Megjelent a 32. éves Klímaállapot-jelentés, és nem tartogat túl sok jó hírt: 2021-ben a szén-dioxid és a metán szintje rekordmagasságot ért el, a Föld egyre melegedett, a tengerszint pedig tovább emelkedett. Annak ellenére, hogy La Niña csökkentette a világtenger felszínének hőmérsékletét, az óceánok felszínének körülbelül 57 százaléka tapasztalt legalább egy hőhullámot tavaly – írja az IFL Science.

„Az ebben a jelentésben bemutatott adatok egyértelműek – továbbra is egyre meggyőzőbb tudományos bizonyítékokat látunk arra vonatkozóan, hogy az éghajlatváltozásnak globális hatásai vannak, és nincs jele a lassulásnak” – mondta dr. Rick Spinrad, a NOAA kutatója. „Mivel sok közösséget sújtanak az árvizek, a rendkívüli szárazság és a hőség, ez azt mutatja, hogy az éghajlati válság nem jövőbeli fenyegetés, hanem olyan dolog, amellyel ma kell foglalkoznunk, miközben egy klímaváltozásra kész a világ felépítésén dolgozunk.”

A globális éves átlagos légköri szén-dioxid-koncentráció 2021-ben 414,7 ppm volt, ami magasabb, mint 2020-ban, és a legmagasabb legalább egymillió éve. A metán, amely több mint 25-ször olyan erős melegítő hatással rendelkezik, mint a szén-dioxid, szintén az eddigi legmagasabb értéket érte el, 18 ppm-vel, folytatva az elmúlt évtizedben tapasztalt növekvő tendenciát. A nitrogén-oxid is emelkedett, 2001 óta a harmadik legmagasabb koncentrációval.

A bolygó éves globális felszíni hőmérséklete 0,21-0,28 Celsius-fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti időszak átlagát, így ezzel a hat legmelegebb év közé tartozik. Az elmúlt hét év volt az eddigi hét legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Antarktisz és az Északi-sarkvidék állapota viszont jobb, mint az elmúlt néhány évben, de vannak kivételek. Az Antarktiszon két állomáson volt a legmagasabb hőmérséklet, az Északi-sarkon pedig a második legalacsonyabb többéves jégmennyiség az eddigi mérések közül.

Már 10. egymást követő évben emelkedik a tengerszint. Most 9,7 centiméterrel magasabb az 1993-as átlagnál, ekkor kezdték el műholdakkal mérni. Ez nem tűnik soknak, de a tengerszint kis különbsége is nagymértékben hozzájárulhat a viharhullámokhoz, amelyeket a klímaváltozás is valószínűbbé tesz. 2021-ben 97 elnevezett ciklon volt az északi és a déli féltekén.

Az Amerikai Meteorológiai Társaság bulletinje (AMS) által közzétett jelentés több mint 60 ország több mint 530 tudósának elemzésén alapul. Ez a legátfogóbb jelentés a klíma állapotáról, amely részletes méréseket tartalmaz éghajlati mutatókról, időjárási eseményekről, valamint a viágtengerről, szárazföldről, jégről és űrből származó adatokkal.