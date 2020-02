A matematika Lady Gagájáról neveztek el egy neonzöld pókot

Komoly matematikai precizitással fonja hálóját egy most felfedezett pókfaj, ezért elnevezték a matematika Lady Gagája, Cédric Villani után – írja a LiveScience. Villani 2010-ben kapta meg a Fields-érmet, ami a matematika egyik legrangosabb elismerése, a matematikai Nobel-díjnak is szokták nevezni. Legfeljebb 40 éves kutatók kaphatják meg.

Villanit, aki egyébként elég sajátos figura, a matematika rocksztárjának és Lady Gagájának is nevezik, mindig öltönyben jár, hozzá háromnapos borostával, hosszú hajjal, és egyébként imádja a pókokat. Éppen ezért lett a frissen felfedezett, neonzöld pók neve Araniella villanii.

Az apró állat a keresztespókfélék családjába tartozik, amelyek jellemzően nagyon szép és precíz hálókat fonnak, amelyek követhetik az aranymetszést. A most felfedezett pók egyik közeli rokona, az Araneus diadematus körülbelül 30 szálat fűz fel a háló középpontjára, mindegyik 15 fokos szögben távolodik a másiktól, amit a pók a lábával mér ki. Az Araniella villanii is hasonlóan tehetséges.

