Látott már kakiló tengeri uborkát?

A közelmúltban készített videón egy nagydologát végző tengeri uborka látható a Csendes-óceán fenekén.

A felvételt a SouthernIslanderDive YouTube-csatornára töltötték fel – írja a Live Science. A csatorna Japán közelében készített tenger alatti videókat mutat be.

A legújabb felvételen egy furcsa, göröngyös bőrű teremtmény tűnik fel, melyen hatalmas lyuk nyílik. Elsőre az ember, ha éppen nem tengerbiológus, valószínűleg nem jön rá, hogy mit is lát. Hamarosan azonban vaskos, homokkal teli ürülék lökődik ki az élőlényből.

A videón egy épp nagydolgát végző tengeri uborkát csodálhatunk meg.

Miután befejezte az ürítést, az élőlény megkönnyebbülten áll tovább.

Bár a csatorna nem részletezi, hogy pontosan milyen faj is szerepel a felvételen, a Live Science megkereste Christopher Maht, a Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeum munkatársát. A szakértő szerint a képsoron egy Thelenota anax látható, amely igen elterjedt az Indo-Csendes-óceán térségében.

A kutató régóta foglalkozik a tengeri uborkákat, tengeri csillagokat és tengeri sünöket is magába foglaló tüskésbőrűekkel. Mah a képek alapján nem tudta megállapítani, hogy az ürítő példány pontosan mekkora is lehet, de a Thelenota anax a régió egyik legnagyobb tengeri uborkája, testhossza akár a 61, szélessége pedig a 13 centimétert is elérheti.

A tengeri uborka alapvetően egy vastag bélrendszer – egyik végén a szája, a másikon a végbélnyílása -, így a víz néha beléphet és kiléphet bármelyik nyíláson

– nyilatkozta Mah. A szakértő hozzátette, elképzelhető, hogy a videón végbélen keresztül történő táplálkozás is megfigyelhető.

A tengeri uborkák a tengerfenéken található szerves anyagokkal táplálkoznak, a meg nem emésztett homokot pedig kilökik magukból. Az így létrejött salakanyag aztán segít a környezet stabilizálásában.

(Kiemelt kép: YouTube/SouthernIslanderDive)